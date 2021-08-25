夜店多次发生斗殴 老板知情不报被罚

夜店多次发生斗殴事件，职员和保安也加入“战局”，老板竟知情不报，今早被罚1万5500元。

被告刘国勇（33岁，音译）抵触6项公共娱乐和一项酒类管制条例。

案发时被告在乌节路凯煌酒店（Concorde Hotel）购物商场内经营一家夜店。根据条例，当店内发生斗殴，被告有义务第一时间通知警方，不过被告多次知情不报，抵触条例。

案情披露，2018年11月11日凌晨4时30分，一组人在夜店门口攻击一名男子，夜店保镖“劝架”后协助男子从后门离开，随后通知被告，但被告并没通知警方。

隔年1月6日早6时30分，警方从医院接获报案，指两人受伤。调查发现，二人早前在上述夜店外遭保镖和职员袭击，被告在案发时不在场，事后收到夜店经理通知，但他仍没通知警方。

2019年9月22日，夜店再次发生斗殴事件，5名职员也参与其中，两名顾客受伤入院，被告再次隐瞒。

调查还显示，被告把安保外包给第三方公司，没对保安人员的雇佣和管理进行检查和监督，一些保安甚至没有相关从业执照。

被告求情时表示，夜店已一年半没营业，他做为老板没有顾虑大局，的确犯了错，希望法官轻判。

法官表示，被告犯罪超过一年，相信是为了牟利而知情不报，最终判被告罚款1万5500元。

完整报道，请翻阅2021年8月25日的《新明日报》。