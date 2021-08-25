七旬嬷手卡腌肉机 民防锯开机器救人

“和记肉粽”总店，七旬女助手准备肉粽馅料时，右手臂遭腌肉机卡住压伤，民防人员到场锯开机器救人。

这起事故于昨日（8月24日）下午2时许发生，地点是红山中心第161座组屋楼下的“和记肉粽”总店。

《新明日报》记者接获通报后赶往现场，抵达后已经有四辆民防部队的车辆，及数名警察在场。居民王先生（53岁）告诉记者，当时正坐在附近的咖啡店，突然看到数名警察经过，过后就陆续看到多名民防部队人员抵达。

“我去查看后，听闻是有人的手受伤，但不清楚伤势如何。”

不愿透露姓名的负责人受访表示，伤者是店内员工，已经工作约五年。他透露，当时女助手正在处理绞好的肉，却不慎被机器压住，导致右手前臂受伤。

“由于我们不能随意挪开机器，所以就急忙电召民防部队。”

负责人也驳斥女助手的手被绞断这种骇人听闻的传闻，坚称对方受伤的手臂也只是略微流血，全程处于清醒的情况。

经理今早也澄清，女助手的手是意外卡入腌制肉类的机器，机器并无刀片设计，所以对方仅受轻伤。

民防部队受询时指出，当局接获投报，上述地点的一楼单位，一名女子的右臂卡在一台工业机器内。来自 亚历山大消防局的民防人员和灾难拯救队（DART）利用切割设备进行救援行动，并在一小时内安全完成解救工作。

过程中，医护人员也在现场不断监测情况，随后女子神志清醒被送往新加坡中央医院。

完整报道，请翻阅2021年8月25日的《新明日报》。