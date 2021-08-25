宏茂桥3道 妇女卷巴士车底亡 居民：事发路口是黑区

宏茂桥3道今早（8月25日）发生致命车祸，一名46岁女子在过马路时不知何故被卷入一辆71号双层巴士车底，被救出后伤重不治。涉案的56岁巴士车长过后在疏忽驾驶导致他人死亡的罪名下被逮捕。

这起车祸发生在今早6时45分左右，地点是宏茂桥3道和宏茂桥4道的交界处，在美华中学附近。

《联合晚报》接到读者通知，指上述地点今早出现两辆消防车和救护车，救护人员似乎在巴士旁进行抢救工作。

记者赶到现场时发现，车祸发生在一个T字路口，一辆双层巴士相信右转后停在三条车道的中间车道，一旁还有一个警方的蓝色帐篷。

住在附近的居民默罕默德费沙（27岁，送餐员）说，自己早上7时下楼时就看到警车和消防车。

“当时下着雨，我听说是一名女子在人行过道过马路时，不知何故被正在右转的71号双层巴士撞倒，结果被卷入车底。”

另一名正要上巴刹买菜的居民王女士（56岁，家庭主妇）则说，听现场的其他人说，不幸被撞的女子相信住在附近，当时原本正要去上班。

“我听人家说，她原本要过马路去搭巴士，没有想到却被巴士撞倒。”

据记者观察，死者的雨伞被撞飞在路旁，数名警员过后在现场搜证时，将死者的背包和私人物品带回。

民防部队受询时表示，今早6时45分接到通报指宏茂桥3道发生车祸。民防人员到场后发现一人受困在巴士后轮下，拯救人员使用液压救援工具将人救出。

警方受询时则证实，今早接获一起涉及一辆巴士和一名行人的车祸通报。一名46岁女行人当场宣告不治，56岁的巴士车长则在疏忽驾驶导致他人死亡的罪名下被逮捕。

车祸的调查工作还在在进行中。

居民：事发路口是车祸黑区

居民称发生意外的路口是车祸黑区，交通灯上安装的电眼，相信拍下了意外的发生经过。

据记者观察，死者使用的行人过道一边的交通灯上安装了一个电眼。附近多名居民则异口同声指出，发生车祸的路口是这一带著名的“车祸黑区”。

住在当地超过30年的洪绍兴（67岁，退休）表示，这里T字路口的交通灯转绿时，行人和车辆可以一起走，因此常常发生惊险一幕。

“有时右转的汽车不让路，或急着在行人前抢快通过，一些行人也经常在最后一刻冲出马路，因此多次险些酿成车祸。”

居民王阿秋（72岁，退休）也说，这里经常传来紧急煞车的声音。

“我喜欢在楼下乘凉，已数次看到有路人过马路时被撞。不过，当局后来安装了电眼，相信有起到一点的阻吓作用。”

完整报道，请翻阅2021年8月25日《联合晚报》。