垃圾槽旁边残羹扔满地发臭惹蚁 居民斥缺德

淡滨尼租赁组屋怪现象，二楼居民每天一觉醒来，共用的垃圾槽前经常会堆满垃圾，包括发出恶臭的残羹剩饭，引来蟑螂蚂蚁到处爬。同层的每一户居民都在谴责乱丢垃圾者，但却没有一个人承认乱丢垃圾。

这起事件发生在淡滨尼45街第492E座租赁组屋的二楼，居民拍下垃圾脏乱的照片上传到面簿群组，引起网民关注。照片显示，二楼垃圾槽附近的地板堆满了大包小包的垃圾、纸箱等杂物，甚至还有冰箱。

居民杨小姐（29岁，殡葬业）说，这样的情况在近半年特别严重。由于垃圾槽就在电梯旁，每次走出电梯就会闻到从垃圾槽散发出来的臭味。

“那些被丢在地上的垃圾，很多是厨余，垃圾袋也没有封好，引来很多蟑螂蚂蚁。我只好在家门口放置杀虫剂，这样随时可以喷洒。”

居民邱先生（58岁，退休）说，平时在家中就可以闻到垃圾槽传来的臭味。“走廊的地板被弄得油油黏黏的，很不卫生。我不明白为什么用脚踩开盖子，就可以把垃圾丢进垃圾槽，但还是有人要把垃圾丢在走廊上？”

吴太太（47岁，家庭主妇）表示，“疫情当下，居民更应该为彼此着想，照顾环境卫生，希望这样的情况可以得到改善。”

其他受访的二楼居民纷纷表示并非自己所为，也斥责乱丢垃圾者没有公德心。

面对这样的情况，有些居民会选择走到楼下丢垃圾，有些居民则会选择待清洁工清理后才去丢垃圾。

淡滨尼市镇会：已贴告示提醒2楼居民

淡滨尼市镇会受询时证实接到通报，并已张贴告示提醒二楼居民。

淡滨尼市镇会回复《联合晚报》询问时表示，当局严厉看待组屋区内的卫生清洁问题。

“市镇会人员已挨家挨户在二楼居民的单位外张贴告示，提醒他们为他人着想。如果居民们有需要移除大件物品，可以联系市镇会。”

市镇会说，虽然清洁工人已帮忙打扫，但当局希望提醒居民一同尽一份力，确保组屋区卫生干净。

完整报道，请翻阅2021年8月25日《联合晚报》。