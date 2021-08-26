夫妇爱上课 晚年更精彩

住家楼下的乐龄活动中心，可说是退休人士林平治（73岁）和丈夫张长寿（88岁）的第二个家，这些年来，他们平日都会到那里去，也会去参加在那里举办的各种课程。

原来，全国乐龄学苑（National Silver Academy，简称NSA）合作伙伴之一的飞跃家庭教育中心（Family Central） ，在乐龄活动中心为乐龄人士举办很多课程，学费也有津贴，让乐龄人士能以低廉的学费不间断学习，让晚年更精彩。飞跃家庭教育中心是飞跃社区服务属下的机构。

林平治夫妇从2017年以来，就上过各种各样的课程，包括贺卡制作、手提袋剪贴工艺、迷你食物雕塑、丙烯画、气球造型，中医保健推拿等等，为晚年增添了不少乐趣。

林平治和丈夫张长寿学了中医推拿后，互相帮对方按压穴位，其乐融融。（图／报业控股）

夫妇俩的住家处处摆设着他们制作的手工艺品，一些还细致地包装起来，客厅墙上也贴着两人上课及活动的照片，这是他们快乐的回忆。

林平治退休前是一名车衣女工，丈夫则是建筑工人，膝下无子的夫妇受访时说，因为下楼就能上课很方便，他们从乐龄活动中心那里知道有哪些课程后，只要其中一人对个别课程有兴趣，他们就会一起报名参加。

张长寿说，他和妻子会参加同样的课程，夫妻俩在上课时你帮我、我帮你，互相讨论建议，感情更加深厚。此外，他们在课程上碰到问题，也能彼此帮助。

林平治说，一些课程大约三四个小时，比较复杂的作品如“瓶中景”，需要装饰及摆放仙人掌，则分几天完成，但他们都做得兴趣盎然。

“我觉得乐龄人士应该多去上课学习，不但能多动脑筋，保持灵活，生活也更愉快充实。”——林平治

手工锻炼 眼手协调

夫妇俩一起上课学做手提袋剪贴工艺，大家有了更多共同话题，增添乐趣。（图／报业控股）

用手指将粘土搓滚出迷你薯条、番茄和汉堡，张长寿说，手工课让他锻炼眼手协调和精细动作技能。

他表示，即使是制作迷你食品雕塑，他也不需要用老花眼镜。“我们裁剪图案，做小样的东西，手指才能保持灵活。”

林平治说，老师们都很有耐心，会一步一步教他们剪裁、黏贴、上色。他们专心进行，完成后看到成品的时候，总是感到很开心。

“我们觉得很新奇、很好玩，看到亲手制作的东西也很有满足感，格外珍惜。”

扩大生活圈子 学习新知识

参加课程之外，夫妻俩也经常参加社区活动，退休生活充实又活跃。（图／受访者提供）

林平治说，通常上课的人有10多到20人，很多是住这一带的居民。

“大家一边学做手工一边聊天讨论，建议颜色、图案，原本不认识的都认识了。”

因此，上课让他们扩大了生活圈子，也学习了新知识和技能。

林平治说，她和丈夫喜欢上手工课程，偶尔也上些其他课程，例如中医保健推拿。

“老师教我们人体的穴位，解释按穴位对身体的益处，我们学到很多东西。”林平治一边说，一边按手背和手肘，示范按哪个部分有助于缓解头痛或脾胃。

她说，她和丈夫都觉得上课让他们生活更充实。

千多个课程 让你活到老 学到老

全国乐龄学苑与超过50间学府和机构合作，包括工艺教育学院、理工学院、大学、艺术学院和社区机构，为50岁及以上的乐龄人士提供多元化的学习机会。这些学府和社区机构遍布全岛，非常方便。

除了手工制作，烹饪、保健之外，还有很多类别的课程供选择，例如资讯科技与科学、乐龄与实用技能、人文学科、商业金融，以及传媒、艺术与设计。课程超过1000个，选择多样化，而且定期更新。

课程不仅有学费津贴，多数课程也能用技能创前程培训补助（SkillsFuture Credit），让乐龄人士能以合理的费用活到老、学到老。

若你也想学习新知识和技能，可以通过以下途径查询：

【本文由活跃乐龄理事会和全国乐龄学苑联合呈献】