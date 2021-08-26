旅游餐饮与零售三大疫情“重灾区” 3000多员工通过转业计划学新技能

人力部昨天发布第24份就业情况报告说，劳动力发展局自去年1月以来，为旅游、餐饮与零售领域三个行业推出了18个转业计划，从现在至明年底还可再让1400人受训。

冠病疫情导致旅客锐减，旅游、餐饮与零售领域的企业利用政府津贴送员工去培训，过去近20个月有3000多名员工得以学习新技能，为日后行业的复苏做准备。

人力部昨天（8月25日）发布第24份就业情况报告说，劳动力发展局自去年1月以来，为以上三个行业推出了18个转业计划，从现在至明年底还可再让1400人受训。

这些计划涵盖的技能包括数码行销与数据分析、管理与呈现数码体验及讲故事技巧，以及扩增实境、虚拟实境与直播技术等。

人力部长兼贸工部第二部长陈诗龙医生昨天走访新加坡动物园，了解经营动物园的新加坡野生动物保育集团如何应对疫情的影响。

他随后在记者会上说，本地旅游业的复苏依然取决于全球各地的疫情，即使新加坡在为此做准备，何时能复苏仍是未知数。

陈诗龙说，目前的低迷时期是养精蓄锐的好机会，等到旅游业复苏，新加坡就能走在前头。“我们不仅要保存这个领域的附加值，还要深化它，日后为来游玩的旅客提供丰富饱满的体验。”

当局下个月也会推出经过改良的旅游专业人士数码营销转业计划，在课程中添加新的数码销售单元，如改善成交率的技巧，以及通过数码管道与顾客维持售后联系。

从下个月8日起，新加坡将允许来自德国与文莱的旅客，通过疫苗接种者旅游走廊（Vaccinated Travel Lane）计划来本地游玩，只要完成接种就不必履行居家通知，以更频密检测取代。

交通部长易华仁早前宣布消息时说，要先累积经验再探讨是否让更多国家的旅客入境。

陈诗龙昨天补充道，虽然本地人口接种率高，但病毒仍可突破疫苗防线，而且德尔塔变种毒株可能随时再变种，这些因素都为重开边境带来不确定性。

旅游消费券不足以弥补缺少国际旅客损失

新加坡旅游局的数据显示，本地旅客人次去年同比暴跌85.7％至270万人次，去年首三个季度的旅游营收同比锐减78.4％至44亿元。

与陈诗龙一同出席记者会的旅游局政策规划司助理局长林雪颖说，虽然政府通过“重新探索新加坡”旅游消费券推动内需，但这仍不足以弥补缺少国际旅客的损失。

她说，在旅游消费券的刺激下，旅游景点、酒店与国内旅行团的销售确实大幅提升。“新加坡人能享有优惠，帮忙带来一点营收，但旅游业的表现还是大不如前。”

野生动物保育集团的四个园区在去年病毒阻断期间须关闭三个月，集团当时灵机一动，推出名为“来自野边的问候”的付费项目，让顾客通过视讯与动物或鸟儿互动，饲养员也会分享知识。

该集团首席营销官林艾琳接受《联合早报》访问时说，即使园区后来重开，还是得遵守访客人数限制，因此集团一直保留这个项目，并不断更新内容。

不过，她指出，虚拟项目只能起到辅助作用，旅游景点还是要亲自体验才好玩。“能到访我们园区的感觉是最棒的，这也是为什么现实世界的体验一直都会是我们的核心。”