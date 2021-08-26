尚达曼：各国须强化多边主义防止下一场全球疫情

要防止下一场全球疫情，各国必须强化多边主义，包括更大力支持世界卫生组织、调整国际金融机构的功能，以及为全球卫生安全设立新的多边拨款机制。

全球卫生安全面临严重的资金不足。国务资政兼社会政策统筹部长尚达曼昨天（8月25日）于日内瓦当地时间下午5时（本地时间晚上11时）和世卫总干事谭德塞在世卫总部召开的联合记者会上警告，资金不足将导致全球无力应对持久的冠病疫情，以及为未来疫情做准备。

尚达曼是以负责筹备及应对疫情资助工作的二十国集团（G20）高级独立咨询小组联合主席身份发言。他说，下一场疫情随时可能到来，全球的准备工作刻不容缓。国际社会必须重新思考国际合作，从通过外国援助为全球卫生安全提供资金的旧有模式，改为把拨款视作必须做的战略性投资。这不只能造福国际社会，也符合各国自身利益。

高级独立咨询小组提三建议

各国必须投资全球公共产品，包括建设预警系统等全球能力，以及确保具备足够规模、分散于全球的疫苗等医疗应对措施制造能力。国际社会也必须帮助中低收入国家建立病源侦测和预防疫情暴发的能力。

高级独立咨询小组为加强多边主义提出三项建议。尚达曼说，世卫在设立全球侦测网络，确保各国具备防范未来疫情的核心能力，以及在领导医疗伙伴打造疫苗等物资供应的生态系统方面发挥重要作用。

小组提议增加根据评估制定的缴交额，为世卫制定更牢固可靠的多边拨款机制。“疫情安全方案，不能少了有力、被赋予权力及财力稳固的世卫。”

其次，为了加强各国在平常时期的准备工作以及疫情时期的速应能力，国际货币基金组织、世界银行和多边开发银行等国际金融机构的功能必须调整。它们的核心工作必须包括为全球公共产品融资，以建立应对气候变化、疫情安全的韧性。

第三，全球卫生安全需要新的多边拨款机制。目前个别的全球卫生组织各自筹款，款项也来自选择性的双边援助，导致全球卫生安全的拨款复杂、没有效率、难以预测，也极为不足。

小组建议设立应对全球卫生威胁基金，目标是每年从国际社会筹集至少100亿美元（约135亿新元）。几乎所有国家的贡献将少于它们常年预算的0.1％。基金也将从私人领域、公益和双边渠道获得资金。

尚达曼说，基金不会以新机构的方式运营，而是为现有机构和网络提供资金，并根据时局所需分配优先事项。

尚达曼提醒，国际社会不能通过对个别机构的渐进式改革来预防循环往复的疫情，也不能指望全球架构出现大规模的重新构建，而是应该强化多边主义。“这项协商所需的共同投资是各国负担得起的。这些投资将帮助我们避免周而复始地陷入疫情。我们迫切需要行动。如果不意识到这点，非但是经济和政治上目光短浅，道德上也站不住脚。”