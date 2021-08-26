共和理工学院与行业伙伴提供指导 新孵化设施助初创企业落实创业点子

教育部长陈振声昨天为共和理工学院创业伙伴和创新社区揭幕。他指出，创新中心的名字蕴含了企业家所需要的三个特点：创新能力、对社区需求的理解，以及创业精神，非常恰当。

为哺乳妈妈提供的“随插即用”智能哺乳舱、用蟋蟀制作而成的高营养蛋白棒……这些都是本地初创企业在共和理工学院与行业伙伴的联手帮助下促成并付诸实施的创业点子。

教育部长陈振声昨天为共和理工学院创业伙伴和创新社区（Entrepreneurial Partnership & Innovation Community，简称EPIC）揭幕，并肯定了该学院为培养本地企业家所付出的努力。

他指出，创新中心的名字蕴含了企业家所需要的三个特点：创新能力、对社区需求的理解，以及创业精神，非常恰当。

“即便拥有这三个要素也未必足以取得成果，这体现了这个中心的重要性——它能促进合作和伙伴关系。这种合作实质上有三个层面，不同学科的学生之间的合作、学生和社区之间的合作，包括很多在座的校友，以及与外面更广阔的世界更深一层的合作。”

占地1万2000平方英尺的EPIC旨在通过新设施和不同的创业项目，将私人和公共领域的利益相关者、初创企业，以及想创业的人集合起来，促进各方合作与交流，营造适合创业的生态系统。

EPIC目前有29个初创企业和行业伙伴参与，其中一个是推出智能哺乳舱的GO!MAMA。

创始人之一李彦臻（36岁）前年诞下第二个孩子时，发现本地的哺乳设施相比2014年她迎来第一个孩子时，并没有显著改善，因此和另外两个妈妈设计了“随插即用”的哺乳舱，供办公室和地铁站等地点使用，为母亲提供免费哺乳设施。

李彦臻指出，哺乳期的母亲每天需要给孩子哺喂三四次的母乳，如果没有妥善的设施，对于职场母亲尤其困难。

“我们可以设计解决方案，但也需要包括设施业主和政府在内的多方支持，才能为母亲建立良好的育儿环境。”

曾任职于医用消耗品公司企业发展部门的李彦臻，虽然对企业运作并不陌生，但缺乏建设智能舱所需的技术和空间。

今年6月加入EPIC孵化设施后，除了有空间去组装智能舱样机之外，也和共和理工学院工程系的讲师合作，为智能舱客制化消毒系统，让每个用户都能享受安全的哺乳环境。

智能哺乳舱今年底将在圣淘沙岛上的五个地点试行，之后也计划在体育设施和地铁站内推出。

农业食品创新项目助毕业生成功获得投资

共和理工学院和行业伙伴趋势线农业食品创新中心（Trendlines Agrifood Innovation Centre）也联合推出农业食品创新项目，通过行业讲座和指导、市场网络、融资机会等方面，协助在前期和早期阶段的初创公司发展和扩大生意规模。这是首次有高等教育学府和农业科技孵化器合作。

其中一个受惠的初创企业是利用蟋蟀制作高营养蛋白棒的Altimate Nutrition。

创始人之一李奇勋（20岁）今年刚从共和理工学院毕业。他指出，由于两个创始人都修读生物科技，因此对于商业和行业社交层面不太了解，而趋势线提供的行业指导能补足他们的知识盲区，让他们成功获得投资，也学习通过市场行销打响知名度。

由于昆虫蛋白棒在本地市场的接受度还不高，他们打算先在泰国、马来西亚和印度尼西亚等国家推出产品。

总理公署部长兼教育部和外交部第二部长孟理齐博士也出席开幕仪式，与陈振声一起同在场的初创企业主交流。