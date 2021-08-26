线上音乐会为癌症患者筹款

骆佳欢是华侨中学（高中部）的二年级学生，她从去年底开始与其他成员一同构思医学社年度志愿活动，最终决定与新加坡国立大学癌症中心合作举办慈善音乐会直播。

四年前目睹爷爷因食道癌不治，骆佳欢深切体会到患癌的严重性，并将悲伤转化为动力，开始参与不同志愿活动，希望提高社会对癌症的认识，以及为癌症患者提供支持。

18岁的骆佳欢是华侨中学（高中部）的二年级学生，同时担任校内医学社的社长。她从去年底开始与其他成员一同构思医学社年度志愿活动，最终决定与新加坡国立大学癌症中心合作举办慈善音乐会现场直播。

她受访时说：“经过大半年的努力，我们不仅成功组织了一系列的歌唱表演，并邀请到许多癌症患者分享与病魔斗争经历，也请来医生进行有教育意义的访谈。但计划赶不上变化，原本打算在今年6月举行的音乐会由于高警戒防疫措施的实施，差点就胎死腹中，让我们都捏了一把冷汗。”

这场音乐会在本月12日通过Zoom直播，而这正巧也是骆佳欢和其他高二同学毕业预考的前一周。即使因此倍感压力，他们也觉得这段经历让自己受益匪浅。

企业慷慨捐助 一天筹获10万元

“由于包括一些企业在内的捐助者慷慨解囊，我们出乎意料地在一天内就达成了10万元的筹款目标。这次经验让我更坚信点滴努力都会有回报，就算还是学生，我们也能尽己所能，帮助有需要的人。”

在此之前，她也独自参与过其他与癌症有关的慈善活动，例如加入由新加坡防癌协会举办的“为生命接力”（Relay For Life）义跑，以及在15岁的花季年龄不惜参加“散发希望”（Hair for Hope）剃光一头秀发。

对于未来，骆佳欢也有憧憬。她立志取得优异的会考成绩，考入医学院，盼望未来行医时，更好地帮助癌症患者在内的病患。