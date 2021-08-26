哭诉遇人不淑喝酒消愁惹祸 女会计师泪洒法庭

女会计师在酒吧外挥拳连揍两人，并用烟蒂灼伤酒吧女老板，她今早（8月26日）上诉时泪洒被告栏，自称“我是好人”，无奈一生感情路坎坷，前夫改娶嫩妹，心碎的她去酒吧喝酒，但没有蓄意伤人。不过，高庭法官维持原判，女会计师须坐牢12周。

《联合晚报》早前报道，被告黄慧玲（50岁）面对两项蓄意伤人及一项用烟蒂伤人的指控，不认罪的她在国家法院受审后被判罪成和坐牢12周，她今早通过律师，针对罪成和刑罚上诉至高庭。

这起事件发生于2015年4月11日午夜12时左右，地点是金岭商场（Goldhill Plaza）外的露天停车场。

早前的审讯揭露，案发当晚，当会计师的被告在半小时内前后对三个人动粗，包括用点燃的香烟灼伤酒吧女老板的脸颊和拳打她的鼻子，以及拳打一名男子。

代表律师今早为被告上诉时称，案发时被告坐在车内使用手机，她不可能从车座的位置，挥拳攻击站在车外的男子。被告也告诉高庭法官，男子长得非常高大，她没想过要攻击对方。

不过，高庭法官接受控方的立场，即审案法官在听取受害人的证词后，裁定被告确实做出伤人的行为，因此驳回被告的的上诉。

被告听到这个结果后，不顾未被法官批准说话就抢过被告栏里的麦克风，开始边哭边说自己并非蓄意犯案。她表示自己是孤儿出身，从小就寻找爱情，无奈频频失败，结婚后丈夫不忠，如今离婚了还改娶20多岁的年轻女孩，让她伤心欲绝。

被告说：“我知道我很凶，但那是因为我内心非常受伤。”她称在案发当晚上酒吧是为了喝酒消愁，但没想到会发生与别人发生肢体冲突。被告如今也找不到会计师的工作，只能从事一点小生意赚钱。

法官听了她的说辞后还是维持原判，但准许她展期至下个月23日才开始服刑。

完整报道，请翻阅2021年8月26日的《联合晚报》。