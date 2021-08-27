建筑公司清盘 五组屋项目料延误

Greatearth Corporation和Greatearth Construction这两家建筑公司因财务问题而停工，受影响的五个预购组屋工程分布在武吉班让、武吉巴督、马西岭以及西海岸。这近3000个单位原本预计今年第四季至2023年第二季之间陆续完工，现在恐怕会进一步延误。

两家建筑公司陷入财务困境，上周五起暂停所负责的近3000个预购组屋单位的建筑工程。建屋发展局正与这两家承包商紧密合作，希望尽快引进新承包商完成剩余工程，但受影响的五个预购组屋工程预计将进一步延误。

建屋局昨天回复《联合早报》询问时证实，受Greatearth Corporation Pte Ltd和Greatearth Construction Pte Ltd财务问题影响的五个预购组屋工程是武吉班让的Senja Ridges（230个单位）和Senja Heights（552个）、武吉巴督的Sky Vista@Bukit Batok（257个）、马西岭的Marsiling Grove(1246个）以及西海岸的West Coast Parkview（697个）。

这2982个单位原本预计今年第四季至2023年第二季之间陆续完工。

虽然承包商上周已告知当局，因面临财务困境无法继续完成工程，当局也已探讨可采取哪些措施协助他们应对挑战，但两家公司仍不具备所需财力，无法维持运营。据本报了解，公司料近期宣布清盘相关消息。

建屋局目前已另外安排临时承包商应对这一突发状况，包括在新承包商接手前看管工地、进行害虫管理等。

据了解，这两家Greatearth的总裁是同一人。记者昨天走访公司办事处并尝试联系他，但至截稿时间仍未得到回应。

除了预购组屋，两家承包商负责的卡利巴株巴士车厂以及新骨灰瓮安置大楼等工程也同样受影响。

国家发展部长李智陞几个月前指出，政府收紧边境管制大大加剧建筑业的人力挑战，原本已延误六至九个月的预购组屋项目，预计再推迟三个月竣工。在此基础上，受Greatearth财务危机影响的五个预购组屋工程或将进一步延误。

明永昌（39岁，教育工作者）于2017年5月申购Marsiling Grove二房式灵活组屋。建屋局前天下午3时许发电邮通知他工程竣工日期将进一步延误，但未注明何时，只说9月底或10月初将再次告知最新情况。

明永昌现在与父母同住，不至于因新居延期完工而没地方住，但他说：“现在是主要承包商没办法继续建房，新承包商又还没找到，不知道还要等多久，再怎样等也要有个极限。如果延误很久，我想知道当局会不会做出一些补偿或临时安排？”

建屋局指出，委任新承包商接手并拟定建筑工程时间表后，会通知受影响的屋主修订后的竣工期。暂时无法找到替代住宿的屋主可联系当局寻求协助。

当局会竭尽所能尽快引进替代承包商，在确保工程安全与品质不受影响的同时，将工程延误的程度降至最低。

Greatearth并非首家无法完成建屋局工程的业者。因承包商一直无法如期完工，自去年2月以来，建屋局终止了两份建筑合约，其中一个是榜鹅Waterway Sunrise II预购组屋项目。