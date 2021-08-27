淡马锡基金会第五度派免费口罩 多地点一早现人龙已逾10万套被领取

为鼓励环保，淡马锡基金会早前的文告指出，派发地点不会提供袋子，建议公众自备。据记者观察，大部分公众都有自备袋子。没有自备的公众，不同的派发地点有不同的处理方式。

淡马锡基金会昨日起向公众派发免费口罩，多个派发地点一早就出现人龙。为让年长者不必等太久，好些超市决定把派发时间提前。

淡马锡基金会从昨日起为每户家庭分发50个手术口罩和25个N95口罩。截至傍晚6时，已有近10万5000套被领取。

《联合早报》记者昨早走访多个派发地点时发现，在派发时间前，已有好些年长者排队等待，不少派发地点因此提前派发。

位于大巴窑7巷的昇菘超市因为一早就有公众陆续前去询问，决定把派发时间从上午9时提前至8时。该分店的副店长胡瑞旺（24岁）受访时说：“早上7点多就有不少公众询问能不能领取口罩，我们于是把派发时间提前一小时。”

为鼓励环保，淡马锡基金会早前的文告指出，派发地点不会提供袋子，建议公众自备。据记者观察，大部分公众都有自备袋子。没有自备的公众，不同的派发地点有不同的处理方式。

位于实龙岗NEX购物中心的职总平价超市和大巴窑7巷昇菘超市，都为忘了带的公众提供塑料袋。

胡瑞旺说：“几乎90％的人都自备了袋子，未自备的是年长者，我们就提供给他们。”

位于兀兰长堤坊的冷藏超市在上午10时开始派发口罩，半小时后渐出现多达30人的人龙。为加快派发，工作人员决定将所有口罩装进袋子，派发给排队的公众。碧山第八站客户服务柜台则一律不提供袋子。

有些派发地点的口罩在约中午12时就断货。对此，淡马锡基金会回复本报询问时说：“我们正与合作机构观察情况，若有需要，我们会在下午补货。”不过基金会提醒公众，口罩的供应充足，不必急着在前几天领取。

首次分发一次性医用口罩

为期一个月的口罩分发活动直至下月26日结束。这是淡马锡基金会第五次分发免费口罩，但这是首次分发一次性医用口罩。

黄赛金（71岁，餐厅服务员）说，一次性的医用口罩有更好的防护作用。“之前分发的可循环使用的口罩洗久了会有异味，而且我们工作时容易出汗，一次性口罩更卫生且方便。”

要领取口罩的公众只要提供新加坡能源集团住宅水费账单或账户号码，便可到全国超过130个派发地点领取，包括凯德集团旗下特定的15个商场，以及部分大型超市，如昇菘超市、百美超市、职总平价超市、冷藏超市和巨人超市。

由于并非所有商场和超市都参与此次口罩发放，公众可先上网stayprepared.sg/masks查看最靠近的派发地点、时间与存货量，以免白跑一趟。