我国A330军机前往卡塔尔 助阿富汗难民转至第三国

新加坡昨晚（8月26日）派出A330多用途添油运输军机，支援美国从阿富汗撤离人员的行动。由77名新加坡武装部队人员组成的团队，将协助把目前已转移到卡塔尔的人员载送至德国或其他接收国。

美国政府本周接受新加坡提出的援助后，我国派出的团队昨晚约10时30分乘坐空军部队A330多用途添油运输军机（Multi-Role Tanker Transport，简称MRTT）从樟宜空军基地出发。团队包括飞行员、机组人员、工程师和陆军保安人员。