我国A330军机前往卡塔尔 助阿富汗难民转至第三国 订户 来自 / 联合早报 文 / 黄贝盈 发布 / 2021年8月27日 5:00 AM 国防部长黄永宏医生（面向镜头者，中）和三军总长王赐吉中将（面向镜头者，左）昨晚到樟宜空军基地，为我国参与阿富汗撤离行动的团队送行。团队此行是乘坐与图中运输机型号相同的A330多用途添油运输军机。（谢智扬摄） 字体大小: 小 中 大 新加坡昨晚（8月26日）派出A330多用途添油运输军机，支援美国从阿富汗撤离人员的行动。由77名新加坡武装部队人员组成的团队，将协助把目前已转移到卡塔尔的人员载送至德国或其他接收国。美国政府本周接受新加坡提出的援助后，我国派出的团队昨晚约10时30分乘坐空军部队A330多用途添油运输军机（Multi-Role Tanker Transport，简称MRTT）从樟宜空军基地出发。团队包括飞行员、机组人员、工程师和陆军保安人员。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 分享烘焙心得技巧 新加坡人派驻中国 成功壮大业务