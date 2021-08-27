大巴窑及榜鹅巴士转换站出现感染群 所有员工将受检

卫生部指出，大巴窑巴士转换站感染群的25起确诊病例都是职员，榜鹅巴士转换站感染群则有11人确诊，包括10名职员和一名职员的同屋住户。另一个新增感染群与万吉路第257座咖啡店有关，共有三起病例。

我国昨天（8月26日）新增三个冠病感染群，其中两个与大巴窑和榜鹅巴士转换站员工有关。

根据卫生部昨晚发出的文告，大巴窑巴士转换站感染群的25起确诊病例都是转换站职员；榜鹅巴士转换站感染群的11起病例则包括10名职员及一名职员的同屋住户。卫生部正在调查这两个工作场所感染群，所有职员将接受冠病检测，确诊病例的密切接触者也须隔离。

原有的碧山巴士转换站感染群也增加两起病例，总计21起。盛港巴士转换站感染群没有新病例，累计22起。

白沙浮商业城感染群 三天内累计104起病例

另一个新增感染群与万吉路（Bangkit Road）第257座咖啡店有关，共有三起病例。

白沙浮商业城感染群昨天再有40人确诊，短短三天内累计104起病例。北海岸客工宿舍感染群增加13起病例，总计125起。史拉兰中途之家感染群再有四人确诊，达23人。

目前活跃感染群共68个，感染群病例介于三起至1155起。

学校方面，达善中学、大智小学，以及远景小学各有一名职员确诊。根据校方发给家长的信函，与确诊职员有过密切接触的学生和职员已放缺席假。

我国昨天新增112起本土冠病病例，连续三天过百，当中24起与其他病例暂无关联。其余48起有关联病例中，31起此前已隔离，17起通过检测行动发现。

整体来看，过去一周新增405起社区病例，比前一周的290起增加四成。同期的无关联社区病例也从78起增至126起。

目前仍有343名病患住院，其中17人需输氧，另有七人情况危急，在加护病房治疗。这24名重症病患中，20人是60岁以上年长者，其中16人尚未接种疫苗或未完成接种。

卫生部表示，证据持续显示，除非患有其他潜在疾病，否则完成接种者即使染疫也不会患上重症。过去28天，未接种者患上重症或死亡的比率为9.7％，完成接种者则是1.4％。

截至前天本地79％人口已完成接种，包括在全国疫苗接种计划下注射辉瑞／复必泰或莫德纳疫苗的逾427万人，以及注射科兴等获世界卫生组织批准疫苗的8万多人。

加上四起输入病例，我国昨天新增116起确诊病例，累计6万6928起。