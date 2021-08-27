一些人被分配到东部受检引不满 食品局：下周起让巴西班让果菜批发中心员工就近检测

巴西班让果菜批发中心的员工被要求进行定期检测，但有部分被通知须到东部的勿洛地点做检测，让员工大吐苦水。新加坡食品局受询时表示，已采纳员工的反馈，下周起将让员工改到更靠近该批发中心的地点受检。

巴西班让果菜批发中心的部分员工，最近被通知须前往位于勿洛惹兰达迈的务能中学旧校舍进行定期轮流检测。食品局答复《联合早报》询问时指出，当局收到反馈后已和保健促进局合作，安排员工下周一（30日）起改到距离批发中心更近的裕廊东树群中学旧校舍进行检测。