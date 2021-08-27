一些人被分配到东部受检引不满 食品局：下周起让巴西班让果菜批发中心员工就近检测 订户 来自 / 联合早报 文 / 王康威 发布 / 2021年8月27日 5:00 AM 巴西班让果菜批发中心员工早前被要求前往图中位于勿洛的务能中学旧校舍做定期轮流检测，令许多在西部工作和生活的员工不满。当局听取反馈后，下周起将他们的检测处改至裕廊东树群中学旧校舍。（谢智扬摄） 字体大小: 小 中 大 巴西班让果菜批发中心的员工被要求进行定期检测，但有部分被通知须到东部的勿洛地点做检测，让员工大吐苦水。新加坡食品局受询时表示，已采纳员工的反馈，下周起将让员工改到更靠近该批发中心的地点受检。巴西班让果菜批发中心的部分员工，最近被通知须前往位于勿洛惹兰达迈的务能中学旧校舍进行定期轮流检测。食品局答复《联合早报》询问时指出，当局收到反馈后已和保健促进局合作，安排员工下周一（30日）起改到距离批发中心更近的裕廊东树群中学旧校舍进行检测。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 勿洛 罗厘 公共交通 保健促进局 务能中学 新加坡食品局 巴西班让批发中心 10男涉嫌犯下非礼罪被控 分享烘焙心得技巧