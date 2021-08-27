凯凯嘉嘉或延长居留 幼崽两岁时送返中国

野生动物保育集团首席生命科学官兼副首席执行官曾文豪表示，嘉嘉表现出很好的母性本能，大熊猫宝宝也成长得很好，因此要等四到六周后才将幼崽带出接受健康检查，届时才能确定性别。

新加坡野生动物保育集团正在和中国有关当局商讨，让大熊猫凯凯和嘉嘉继续留在我国。不过刚出世的大熊猫宝宝则确定将于两岁时送返中国，参与熊猫繁殖计划。

大熊猫宝宝目前成长得很好，公众预计要等至少四个月后才有望在展区看到它的身影。

野生动物保育集团首席生命科学官兼副首席执行官曾文豪兽医博士昨天（8月26日）在记者会说，与中方的商谈正在进行中，希望凯凯和嘉嘉能在我国多生活几年。他虽然没有透露更多详情，但提到嘉嘉会负责照顾幼崽直到它至少两岁。

曾文豪说，到那时，大熊猫宝宝已独立。他指出，当初规划和建造大熊猫展区和休息区时，集团已将“产房”和“幼儿房”考虑在内，因计划之一就是要繁殖大熊猫，“我们缺乏的是容纳另一只大熊猫的额外设施”。

他也提到，凯凯和嘉嘉能在我国待更久，两年后会再次尝试让它们交配。

野生动物保育集团兽医事务组助理副总裁亚伯拉罕·马修医生说，嘉嘉已到中年，几年后会步入老年期。要是可以，他们希望继续让嘉嘉繁殖，但会咨询中国的专家。“很多动物一生都能繁殖，至于这对它们是否是好事，我们必须非常小心地处理。”

大熊猫通常在五六岁时达到性成熟，繁殖期可延续到十五六岁。凯凯和嘉嘉下个月将分别迎来14岁和13岁生日。这两只大熊猫2012年抵新，2015年首次交配。尝试了七年，嘉嘉终于在本月14日诞下大熊猫宝宝。

幼崽约四个月大才进展区

曾文豪说，嘉嘉是个“超级妈妈”，表现出很好的母性本能，照顾幼崽的能力不断加强，大熊猫宝宝也成长得很好。兽医团队因此决定让幼崽留在嘉嘉身边，四到六周后才将它带出接受健康检查。换言之，暂时还无法确定大熊猫宝宝的性别。

曾文豪透露，集团会按华人习俗，在大熊猫宝宝百日前为它取名，并将在确认幼崽的性别后，公布更多命名活动的详情。“基本上，新加坡可以为大熊猫宝宝取名，但需要和中方沟通。他们的重要考量之一是避免和其他大熊猫重名。”

根据保育集团提供的影像，大熊猫宝宝的“黑眼圈”已经越来越深，等到四至六周大时，它的眼睛就会慢慢睁开。

曾文豪说，大熊猫宝宝预计三个月大时才会迈出第一步。“直到它脚步比较稳，四肢能控制得比较好之前，我们都不会让它进入展区……或许要等到至少四个月大才有可能。”

从嘉嘉生产前至今一直陪在它身旁的饲养员郑婷妮说，嘉嘉现在的精神比较好，没有刚生产后那么累。“大熊猫宝宝发育得很好，肚子鼓鼓的。这显示嘉嘉把它喂得很好，幼崽的排泄也很正常。”

她笑说，饲养员虽已告诉凯凯它已为人父，但它显然没什么概念，仍对食物比较感兴趣。

从昨天开始，保育集团每天会在YouTube频道播放“产房”的闭路电视录像画面，让大家观看嘉嘉和大熊猫宝宝的情况。

凯凯和嘉嘉来新加坡的安排，始于2009年新中两国建交20周年，时任中国国家主席胡锦涛在访新期间与我国总理李显龙，共同见证新加坡野生动物保育集团和中国野生动物保护协会签署10年大熊猫保育合作研究项目。

曾文豪指出，嘉嘉此次能成功受孕，顺利产下幼崽，中国的大熊猫专家提供了很多援助，甚至和本地团队24小时守候，随时解答兽医及饲养员的疑问。

（视频由新加坡野生动物保育集团提供）