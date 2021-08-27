康福德高50德士10小型巴士 将配置心脏除颤器 订户 来自 / 联合早报 文 / 黄俊贤 发布 / 2021年8月27日 5:00 AM 康福德高德士师傅符媚棱参加计划后，德士将配置自动体外心脏除颤器，以便在乘客发生紧急状况时可以提供急救。（唐家鸿摄） 字体大小: 小 中 大 “流动自动体外除颤器计划”进一步扩大，民防部队与康福德高合作，在后者旗下的50辆德士和10辆捷护小型巴士配置自动体外心脏除颤器，以便乘客遇上紧急状况时可提供急救。康福德高也为参与计划的60辆德士和小型巴士配置灭火器及急救箱，这些德士师傅和司机也都已接受民防部队的训练。流动自动体外除颤器计划（AED-on-Wheels）于2015年推出，100辆SMRT德士率先配上自动体外心脏除颤器（AED）。私召车业者Grab也在今年1月参与计划，为旗下50辆私召车配置心脏除颤器。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 民防部队 康福德高 心脏除颤器 分享烘焙心得技巧 新加坡人派驻中国 成功壮大业务