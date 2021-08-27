康福德高50德士10小型巴士 将配置心脏除颤器

“流动自动体外除颤器计划”进一步扩大，民防部队与康福德高合作，在后者旗下的50辆德士和10辆捷护小型巴士配置自动体外心脏除颤器，以便乘客遇上紧急状况时可提供急救。

康福德高也为参与计划的60辆德士和小型巴士配置灭火器及急救箱，这些德士师傅和司机也都已接受民防部队的训练。

流动自动体外除颤器计划（AED-on-Wheels）于2015年推出，100辆SMRT德士率先配上自动体外心脏除颤器（AED）。私召车业者Grab也在今年1月参与计划，为旗下50辆私召车配置心脏除颤器。