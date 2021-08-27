无法完成手头上项目 Greatearth或拖欠供应商款项

因遭遇财务问题而无法完成手头上项目的建筑公司Greatearth Construction Pte Ltd，相信也拖欠供应商款项。

本报记者昨天（8月26日）中午走访该公司位于宏茂桥科技岭（Techpoint）的总公司办公室时发现，有两名声称是Greatearth的供应商职员，在无计可施下，找上门想收取被拖欠的尾数，但他们还是吃了闭门羹。