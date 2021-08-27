无法完成手头上项目 Greatearth或拖欠供应商款项 订户 来自 / 联合早报 文 / 梁伟康 宋慧纯 发布 / 2021年8月27日 5:00 AM 建筑商Greatearth Corporation Pte Ltd和Greatearth Construction Pte Ltd因陷财务困境无法继续营运，导致他们负责的Marsiling Grove等五个预购组屋项目工程停摆，受影响单位近3000个。（严宣融摄） 字体大小: 小 中 大 因遭遇财务问题而无法完成手头上项目的建筑公司Greatearth Construction Pte Ltd，相信也拖欠供应商款项。本报记者昨天（8月26日）中午走访该公司位于宏茂桥科技岭（Techpoint）的总公司办公室时发现，有两名声称是Greatearth的供应商职员，在无计可施下，找上门想收取被拖欠的尾数，但他们还是吃了闭门羹。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 会计与企业管制局 预购组屋 建屋局 建筑 Greatearth 分享烘焙心得技巧 新加坡人派驻中国 成功壮大业务