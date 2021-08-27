宗教联谊会配合72周年 成立“IRO之友”促进宗教和谐

订户

来自 / 联合早报

文 /
许翔宇

发布 / 2021年8月27日 5:00 AM

副总理兼经济政策统筹部长王瑞杰（右二）应邀以主宾身份出席新加坡宗教联谊会72周年庆祝活动，他抵达韮菜芭城隍庙礼堂的活动现场时，同天主教新加坡教区总主教吴成才（左一）、新加坡回教宗教司纳兹鲁汀博士（Nazirudin Mohd Nasir）（左二）等宗教领袖打招呼。右一是新加坡宗教联谊会主席、新加坡道教总会会长陈添来。（邬福梁摄）
副总理兼经济政策统筹部长王瑞杰（右二）应邀以主宾身份出席新加坡宗教联谊会72周年庆祝活动，他抵达韮菜芭城隍庙礼堂的活动现场时，同天主教新加坡教区总主教吴成才（左一）、新加坡回教宗教司纳兹鲁汀博士（Nazirudin Mohd Nasir）（左二）等宗教领袖打招呼。右一是新加坡宗教联谊会主席、新加坡道教总会会长陈添来。（邬福梁摄）

字体大小:

新加坡宗教联谊会推出“IRO之友”新计划，旨在推动与各民间机构的合作，促进跨信仰、跨群体友谊和互信。

为加强与社会不同利益相关者的联系，新加坡宗教联谊会（Inter-Religious Organisation，简称IRO）昨天（8月26日）配合创立72周年成立“IRO之友”计划，集结秉持共同价值观的机构，以支持联谊会推动宗教及社会和谐的工作。

订阅或登录，以继续阅读全文！

此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容

请您选择以下方式，阅读全文：

已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。

订阅

新用户体验价，每月只需 $0.99*。

LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息

热词

更多精彩内容

 