宗教联谊会配合72周年 成立“IRO之友”促进宗教和谐 订户 来自 / 联合早报 文 / 许翔宇 发布 / 2021年8月27日 5:00 AM 副总理兼经济政策统筹部长王瑞杰（右二）应邀以主宾身份出席新加坡宗教联谊会72周年庆祝活动，他抵达韮菜芭城隍庙礼堂的活动现场时，同天主教新加坡教区总主教吴成才（左一）、新加坡回教宗教司纳兹鲁汀博士（Nazirudin Mohd Nasir）（左二）等宗教领袖打招呼。右一是新加坡宗教联谊会主席、新加坡道教总会会长陈添来。（邬福梁摄） 字体大小: 小 中 大 新加坡宗教联谊会推出“IRO之友”新计划，旨在推动与各民间机构的合作，促进跨信仰、跨群体友谊和互信。为加强与社会不同利益相关者的联系，新加坡宗教联谊会（Inter-Religious Organisation，简称IRO）昨天（8月26日）配合创立72周年成立“IRO之友”计划，集结秉持共同价值观的机构，以支持联谊会推动宗教及社会和谐的工作。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 IRO 宗教和谐 分享烘焙心得技巧 新加坡人派驻中国 成功壮大业务