宗教联谊会配合72周年 成立“IRO之友”促进宗教和谐

新加坡宗教联谊会推出“IRO之友”新计划，旨在推动与各民间机构的合作，促进跨信仰、跨群体友谊和互信。

为加强与社会不同利益相关者的联系，新加坡宗教联谊会（Inter-Religious Organisation，简称IRO）昨天（8月26日）配合创立72周年成立“IRO之友”计划，集结秉持共同价值观的机构，以支持联谊会推动宗教及社会和谐的工作。