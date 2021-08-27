詹恩虹说：“我喜欢烘焙，也喜欢和别人分享我的热忱，于是我通过社交媒体分享制作酸酵母面包的心得和技巧。”

前中学物理教师为了照顾家庭而辞职成为全职妈妈。疫情期间，她开始对烘焙感兴趣，认为这不仅是一门手艺，也是一门艺术。

去年冠病病毒阻断措施期间，本地掀起烘焙热潮，不少国人开始热衷于制作酸酵母（sourdough）面包，詹恩虹（34岁）也不例外。

她说：“我喜欢烘焙，也喜欢和别人分享我的热忱，于是我通过社交媒体账号‘breadloavers’分享制作酸酵母面包的心得和技巧。”

在家人朋友的鼓励下，詹恩虹去年10月开始售卖自己制作的面包和水果派。她善用各种天然材料打造五颜六色的面包造型，“我会用蝴蝶蓝豌豆花茶、新鲜的番薯泥和南瓜泥等天然材料为面包上色。”

因此，她制作面包的过程相当耗时，对于育有两名年幼儿子的全职母亲来说，她的最大的挑战就是时间管理。

詹恩虹大学毕业后成为教师，执教七年后为了照顾当年1岁的儿子，她选择了辞职。“我至今仍对教书有感情，怀念与同事分享教学理念和与学生互动的经历。”

辞职后她花了好些时间适应全职妈妈的新身份，对她而言，这是她生活中的巨大变化。

“但是，我坚信全职妈妈对孩子的生活起着非常重要的影响，所以这个决定是值得的。成为母亲后的我也不断在成长，不管往后是否要再加入教育行业，还是发展烘焙生意，我认为我都能够应付自如。”