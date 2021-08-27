男子表爱意被拒 持刀闯屋掳女郎 德士司机报警救人

朝夕相处三年的女房友突然搬走，男子一年后表白遭拒绝。女子某天为了出外找朋友喝酒而拒绝与男子见面，岂料男子醋意大发持刀闯入她的房间埋伏，想将女子拐回自己的家里。

女子遭埋伏后担心安危只好就范，一路挣扎时被德士司机瞧见报警，警员赶到后将男子逮捕。

男子判监4年半

来自中国的邵长东（27岁，译音）被控上法庭，面对破门擅闯、蓄意严重伤人、刑事恐吓、以及掳拐等六项罪名。他承认其中四项罪名，余项交由法官考虑后被判坐牢4年半。

被告案发时是一名广告牌技工。他与28岁的女受害者是在2016年同租一个组屋而认识。女子在2019年7月搬走后，被告突然在去年7月表白，但遭女子拒绝。

去年9月5日晚上9时左右，被告想带着水果去找女子，但女子表示已约了一群朋友出门喝酒，很迟才会回家。

被告相信女子约了男生出门，竟醋意大发，拎着折叠刀、安眠药、清洁剂和白布闯入女子的家中，并埋伏在她房间的门后。

女子凌晨3时45分左右回到家，一踏进房门就遭到被告大力抓着颈部阻止她尖叫。他接着用浸了清洁剂的白布盖住她的嘴鼻，要她不要说话，乖乖跟他“回家”。

女子担心自己的安危只好妥协，离开前被告还企图逼女子吃下两颗安眠药，但最终没有得逞。

两人离开女子的家后，被告用力牵住女子的手，说两人要搭德士回他的家，如果她不配合就会拿刀捅她。

完整报道，请翻阅2021年8月27日的《联合晚报》。