汤东线繁忙时段 列车间隔时间暂定五分钟一趟

地铁汤申—东海岸线第二阶段即日起通车后，繁忙时段的列车间隔时间暂定为五分钟，非繁忙时段则是每九分钟一趟。

陆路交通管理局昨天发文告说，待乘客增加后，会再检讨繁忙和非繁忙时段的列车间隔时间。

汤东线全长43公里，分五个阶段通车，第一阶段的三个地铁站，即兀兰北、兀兰和兀兰南已在去年1月底投入运作。第二阶段的六个地铁站今天正式启用，包括春叶、伦多、美华、光明山、汤申路上段和加利谷站。