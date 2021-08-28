汤东线繁忙时段 列车间隔时间暂定五分钟一趟

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来自 / 联合早报

文 /
靳忻 邓玮婷

发布 / 2021年8月28日 5:00 AM

国务资政兼国家安全统筹部长张志贤（左）和交通部长易华仁昨天为汤东线第二阶段主持开幕，并参观了美华站和汤申路上段站。（谢智扬摄）
国务资政兼国家安全统筹部长张志贤（左）和交通部长易华仁昨天为汤东线第二阶段主持开幕，并参观了美华站和汤申路上段站。（谢智扬摄）

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地铁汤申—东海岸线第二阶段即日起通车后，繁忙时段的列车间隔时间暂定为五分钟，非繁忙时段则是每九分钟一趟。

陆路交通管理局昨天发文告说，待乘客增加后，会再检讨繁忙和非繁忙时段的列车间隔时间。

汤东线全长43公里，分五个阶段通车，第一阶段的三个地铁站，即兀兰北、兀兰和兀兰南已在去年1月底投入运作。第二阶段的六个地铁站今天正式启用，包括春叶、伦多、美华、光明山、汤申路上段和加利谷站。

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