汤东线繁忙时段 列车间隔时间暂定五分钟一趟 订户 来自 / 联合早报 文 / 靳忻 邓玮婷 发布 / 2021年8月28日 5:00 AM 国务资政兼国家安全统筹部长张志贤（左）和交通部长易华仁昨天为汤东线第二阶段主持开幕，并参观了美华站和汤申路上段站。（谢智扬摄） 字体大小: 小 中 大 地铁汤申—东海岸线第二阶段即日起通车后，繁忙时段的列车间隔时间暂定为五分钟，非繁忙时段则是每九分钟一趟。陆路交通管理局昨天发文告说，待乘客增加后，会再检讨繁忙和非繁忙时段的列车间隔时间。汤东线全长43公里，分五个阶段通车，第一阶段的三个地铁站，即兀兰北、兀兰和兀兰南已在去年1月底投入运作。第二阶段的六个地铁站今天正式启用，包括春叶、伦多、美华、光明山、汤申路上段和加利谷站。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 汤东线 地铁站 25万名6岁及以下孩童受惠 下月中起儿童培育户头 获一次过200元填补额 数码