获私企项目经理行贿及助做假账 公用局前助理工程师涉收贿 与商人齐被控

公用事业局前助理工程师涉嫌一年内从经手项目收受超过4万5000元的贿赂，为了掩盖罪行还开公司做假账。他过后再向其他公司狮子大开口，要求他们交出50万元以换取协助他们得标项目，最终被举报，昨天被控上法庭。

被告贾马卢丁（Jamaludin Bin Mohamed，58岁）面对三项防止贪污法令和两项做假账的控状。

涉嫌贿赂贾马卢丁的加尼桑（Ganisan s/o Suppiah，51岁）同样被控，他面对一项行贿及两项协助贾马卢丁做假账的控状。

根据贪污调查局昨天发的文告，加尼桑案发时是Pipe Works私人有限公司的项目经理。

贾马卢丁被指在2017年至2018年间，向加尼桑收取了4万5169元的贿金，如此一来，加尼桑可换取贾马卢丁的协助加快项目的进度。

为了隐藏贿金的来历，贾马卢丁设立了Daeyul Services公司来收取贿金，并在加尼桑的协助下伪造收据以便做假账。

此外，贾马卢丁也被指在2019年7月企图向Tealy（新加坡）私人有限公司收取50万元的贿赂，称他能够帮助该公司标得一项为期三年的工程项目。

他也同时企图向另一家公司SKK Works私人有限公司要求贿金，但两家公司都拒绝。

贾马卢丁在庭上表示有意认罪，但想申请法律援助，聘请律师代为求情。加尼桑则已聘请了律师，律师表示需要时间陈情。

贾马卢丁的案件展期至9月15日过堂，加尼桑的案件展期至9月16日。