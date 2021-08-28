女佣猜中保险箱密码 偷走雇主逾8千元 汇乡建房

花三个月猜中雇主保险箱密码，女佣偷走总金额超过8000元的新币与外币，她的雇主相信女佣把钱寄回家乡建新屋。

被告是印尼籍的伊斯蒂科玛（38岁），案发时是一名女佣。她面对三项控状，包括监守自盗及妨碍司法公正，控方以其中两项提控，余项交由法官下判时一并考虑。

案情显示，被告于2019年2月28日被聘请，负责在直落古楼罗弄M一带的居家做家务和照顾孩子。

偷钱买衣服 食物 珠宝

同年8月，31岁女雇主买了一个保险箱，用来存放外币，并将保险箱放在被告的房间。保险箱可通过两组六个号码的密码打开，分别为制造者设置的主密码（master code），以及用户设置的用户密码（user code）。用户密码只有女雇主一人知道，但她对主密码的存在不知情。8月至10月期间，被告多次尝试解锁保险箱，终于在10月猜到主密码。

从前年10月到今年1月，被告每个月两次偷走保险箱内约300元至400元，有时高达1000元。此外，去年6月及12月，被告在地下室内两次发现600元现金，也顺手牵羊偷走。

根据资料显示，被告从去年2月至今年1月，一共偷走约1400元新元、4500元美元、3000元港币及1000元令吉，总金额等于约8270元新元。

调查显示，被告因贪心，偷钱买了衣服、食物、珠宝等，其余的钱则在朋友的帮助下，汇款给印尼家人。

完整报道，请翻阅2021年8月28日的《新明日报》。