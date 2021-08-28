邻居申诉 楼上小孩制噪音 每年报警上百次

组屋居民申诉，楼上有小孩精力旺盛，地板声响不断，导致七八名租客搬走，每年平均报警百次问题仍无法解决。

住在金文泰2巷第711座组屋9楼的苦主林全安（62岁，巴刹水果摊助理）告诉《新明日报》记者，过去四年来，天天听到天花板传出噪音，不是撞击声、脚步声，就是弹珠掉下来的声音。

“噪音多数是楼上小孩造成的，他们跑来跑去，几乎每天早上10点、中午11点及晚上10点至12点都会听见，晚上对我们的睡眠影响，尤其严重。”

林全安表示，楼上单位住着一对夫妻、两个小孩以及一名女佣。他三年前曾上楼找人协调，但对方否认制造噪音，要求提供录音“证据”，让他觉得莫名其妙。“我不知道是不是因为建筑结构，噪音只影响到我们。多次商谈，事后也找了当局很多次，仍解决不了，求助无门。”

他表示，去年曾找过议员求助，楼上邻居接获当局提醒，曾承诺改善，但至今的问题还在发生，苦不堪言。

“这四年来，我平均每年打电话报警上百次，上楼找对方至少七八次。我的生活作息严重被影响，也有七八个租户也因受不了噪音搬走。”

租户刘女士（48岁，食品工厂女工）受访时则表示，几乎每晚10时许，就会开始听到天花板传出噪音，导致她睡不着，饱受失眠问题困扰。

“我凌晨3点要起床出门工作，需要早睡，现在每天晚上都难以入眠。我住这里一年，屋主人很好，所以没打算搬走。”

记者在场访问期间，确实听见天花板传来巨响。

戴耳机睡觉

林全安也表示，每晚等到楼上小孩睡觉，自己才能入睡，早上六时许又要起床出门上班，睡眠不足。

“大约晚上12点，我才能睡觉。我每晚失眠，只能戴耳机听音乐睡觉，实在想不出其他办法。我曾做过心脏绕道手术，至今还在吃药，真的担心被巨响吓到，心脏病会发作。”

他无奈表示，曾想过搬走，但因未还清贷款，担心卖屋会蒙受巨大损失，便打消念头。“我只希望他们管一下小孩。”

完整报道，请翻阅2021年8月28日的《新明日报》。