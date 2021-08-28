仅60分钟用餐 食阁限时堂食惹议

珍珠大厦食阁限制堂食时间，上门食客只有60分钟可用餐，做法引热议。年轻的食客有人觉得无所谓，反正吃完就走人，反倒是年长食客觉得不合理，因为他们并非死霸着位子没消费，时间的限制剥夺了他们同老友la Kopi（福建话，俗称搅咖啡聊天）消磨时间的机会！

《联合晚报》日前接获读者洪先生（60岁，退休）电话，指珍珠大厦一家食阁，限定顾客只能在内用餐60分钟。对于这样的规定，他认为不太合理。“一群老人家点了咖啡坐在食阁内，一段时间后，经理突然走上前请他们离开，我这才知道店内有这样的规定。”

他后来注意到，食阁内确实有张贴数张告示，上面写着“为减少传染风险以及让其他顾客找到座位，堂食时间限定为60分钟。”

记者走访现场时，也在墙上看到该告示。

限制用餐时间的做法，食客看法不一。

从事会计的陈先生（44岁）认为，限制时间的举措，最好视情况而定，他认为，若是食阁坐满顾客，限制时间也无可厚非，但如果食客不多，例如在非用餐时间，就没有必要。

食客李先生（30岁，文员）觉得疫情当下，时间限制对食阁和食客都好。他表示，一些餐馆确实为了提升“翻桌率”而限制堂食时间，有此规定的食阁，他还是第一次看到。“我认为还蛮合理的，吃完就离开，让出座位，方便自己也方便他人。现在疫情当下，还是别在外头呆太久，小心一些没什么的。”

然而，较年长食客对于时间上的限制却有不同看法。

退休人士陈先生（65岁）受访时说，“我和朋友相约到食阁吃饭，就是要坐着边吃边喝边聊天，过程中也会不断地消费，在食客不多的情况下，这样的规定就显得不合理。”

退休司机黄先生，也常跟一班退休同行到食阁“la Kopi”，他觉得咖啡店和食阁都是小市民的“情感联络站”，硬性规定一小时走人，有点说不过去。“我们是明白事理的人，食阁人多时，我们也不会坐太久。”

退休人士王先生（62岁）是食阁的常客，他称自己并没注意到店内有这项规定，也从没有见过店员赶人。

完整报道，请翻阅2021年8月28日的《联合晚报》。