已签剪发配套 6旬嫲不满被换地点理发 坐代步车挡发廊外

不满签下剪发配套后，却被告知要到另一间分店剪发，六旬阿嫲不买账，还一度用行动辅助工具挡在发廊外，惊动警方到场调解。阿嫲怒称：“我曾开过发廊，他们要耍别人耍得过，但是耍不过我。”

这起纠纷发生在前天（8月26日）中午，地点是位于文礼购物中心的Organic Salon，该发廊曾被多名顾客指收费不合理。

记者接到通知到现场，阿嫲张月华（68岁）还在发廊外。据她说，她去年签了60元的会员配套，每次剪发收费3元，她就住在附近的组屋，经常来这家分店理发，还剩27元。

她称中午上门剪发时，却莫名被拒绝。“理发师说我的会员卡不能在这里用了，只能到金文泰的分店剪发。”

张月华气得当场报警。据她称，警方到场调解后，理发师就让她在店内剪发，但过程中两人又起争执。“理发师质问我为什么要跟人家说这里剪发需要60元，我听了很生气，要他们立刻退回配套里剩下的钱，我不想再来这里。”

她用行动辅助工具挡在发廊外，以示不满。张月华还称，她曾是一家发廊的老板娘，经营生意39年，“他们要耍别人耍得过，但是耍不过我。”

发廊指是一场误会

发廊员工受询时指这是一场误会。据员工说，当时需要张月华的电话号码证实她是会员，但对方给不出正确的资料，他们因此无法为她剪发。员工也指出，警方来调解后，理发师还是照样为张月华剪发。员工也称，阿嫲挡在发廊外，影响他们的生意。

针对Organic Salon发廊投诉 消协今年已接38起

消协指出今年已接获38起针对Organic Salon的投诉，已将此案交由新加坡竞争与消费者委员会（CCCS）调查。

完整报道，请翻阅2021年8月28日的《联合晚报》。