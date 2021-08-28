已签剪发配套 6旬嫲不满被换地点理发 坐代步车挡发廊外

来自 / 联合晚报

文 /
陈昱嘉　刘芸如

摄影 /
梁麒麟

发布 / 2021年8月28日 3:41 PM

使用行动辅助工具的六旬阿嫲张月华前天与文礼购物中心的发廊起纠纷，惊动警方到场。（梁麒麟摄）
使用行动辅助工具的六旬阿嫲张月华前天与文礼购物中心的发廊起纠纷，惊动警方到场。（梁麒麟摄）

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不满签下剪发配套后，却被告知要到另一间分店剪发，六旬阿嫲不买账，还一度用行动辅助工具挡在发廊外，惊动警方到场调解。阿嫲怒称：“我曾开过发廊，他们要耍别人耍得过，但是耍不过我。”

这起纠纷发生在前天（8月26日）中午，地点是位于文礼购物中心的Organic Salon，该发廊曾被多名顾客指收费不合理。

记者接到通知到现场，阿嫲张月华（68岁）还在发廊外。据她说，她去年签了60元的会员配套，每次剪发收费3元，她就住在附近的组屋，经常来这家分店理发，还剩27元。

她称中午上门剪发时，却莫名被拒绝。“理发师说我的会员卡不能在这里用了，只能到金文泰的分店剪发。”

张月华气得当场报警。据她称，警方到场调解后，理发师就让她在店内剪发，但过程中两人又起争执。“理发师质问我为什么要跟人家说这里剪发需要60元，我听了很生气，要他们立刻退回配套里剩下的钱，我不想再来这里。”

她用行动辅助工具挡在发廊外，以示不满。张月华还称，她曾是一家发廊的老板娘，经营生意39年，“他们要耍别人耍得过，但是耍不过我。”

发廊指是一场误会

发廊员工受询时指这是一场误会。据员工说，当时需要张月华的电话号码证实她是会员，但对方给不出正确的资料，他们因此无法为她剪发。员工也指出，警方来调解后，理发师还是照样为张月华剪发。员工也称，阿嫲挡在发廊外，影响他们的生意。

针对Organic Salon发廊投诉　消协今年已接38起

消协指出今年已接获38起针对Organic Salon的投诉，已将此案交由新加坡竞争与消费者委员会（CCCS）调查。

完整报道，请翻阅2021年8月28日的《联合晚报》。

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