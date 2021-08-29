派发工作启动 逾10万户率先收到抗原快速检测仪

抗原快速自助检测仪的派发工作昨日正式展开，全岛超过10万户家庭率先收到自助检测仪。

卫生部昨日（8月28日）起至9月27日，通过新邮政为每户家庭邮寄六个抗原快速（简称ART）自助检测仪。新邮政将直接把检测仪邮寄至信箱，公众也可通过新邮政应用查询送货详情。

原本周末不派信，但新邮政昨天出动超过1000名邮差和职员派送检测仪。发言人受询时说：“通过出动职员星期六上班，我们的目标是尽可能以最及时的方式将抗原快速自助检测仪送到每户，让所有人能在对抗冠病疫情的这场战役中保护好自己。”

多个地区包括裕廊、淡滨尼、兀兰、三巴旺、后港、盛港、大巴窑，以及红山等超过10万户家庭，昨日已收到检测仪。

家住大巴窑金吉连路组屋的林银镖（74岁，清洁工）昨早打开信箱时有意外的惊喜。他受访时透露，自己在医院工作，每两周都须接受冠病检测，但妻儿从没检测过，这次政府派发检测仪正好让他们在有需要时能自行检测。“这次的派送工作做得很好，开信箱就能拿到，很方便，而且能在家检测，会更放心。”

居民沈时和（65岁，半退休）说：“大部分人都已接种疫苗，很多时候染病也没症状，所以自我检测能确保自己真的没染疫。我家里有四名成员，额外的检测仪能以备不时之需。”

新邮政去年曾出动职员周六派送必需品补助券（Grocery Vouchers）给符合条件的家庭，但此次邮寄工作规模更大。

邮差王有军（39岁）昨天第一站就前往有较多年长者居住的大巴窑金吉一带派送检测仪。他说，平时固定在周一至周五工作，但这次任务非常重要，因此很乐意加班参与派发行动。“疫情已持续一年多，现在是我们能为社会做出一些贡献的时候。我们派送至每户家庭的信箱时都会拍照为证，确保过程万无一失，一定要送到。”