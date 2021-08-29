汤东线二段通车首日 公众试搭带旺商家生意

汤东线第二阶段的六个地铁站昨天启用，吸引不少公众试搭。受访乘客表示，选搭住家附近的新地铁线不仅省却停车烦恼，上班时间也能缩短至少30分钟。

地铁汤申—东海岸线第二阶段昨天（8月28日）正式通车，公众跃跃欲试，受访乘客反映新地铁线缩短了车程，有沿线商家的生意增加多达五成。

全长43公里的汤东线分五个阶段通车，第一阶段的兀兰北、兀兰，以及兀兰南站去年1月底投入运作。昨天启用的六个地铁站为春叶、伦多、美华、光明山、汤申路上段，以及加利谷站。

首班列车昨早约5时50分驶进加利谷站。据观察，地铁站人潮昨早10时后逐渐增加，好些乘客扶老携幼出行试搭新地铁。

新民居民王文良（47岁，生意人）家楼下就是光明山站，虽不会放弃拥车，但下来会更常搭地铁。他说：“汤申路上段的停车位有限，要是停在附近的私人公寓，每次收费10元左右。有了地铁当然是搭地铁，只要搭一个站，省了我的停车烦恼。”

王文良也提到，妻子在拉柏多公园一带上班，以前搭公共交通需至少一个半小时。“单从住家搭巴士到碧山地铁站，加上等候时间就需30分钟左右。现在搭两个站就能到加利谷站转环线，车程预计能缩短至少30分钟。”

乘客尘非（41岁，财务顾问）说，孩子在汤申路上段学钢琴，又喜欢地铁，昨天就带他试搭。“整体不错，只是等车时间较长。带孩子出去玩无所谓，但平日上班这个时间就有点长。”

第二阶段通车后，繁忙时段的列车间隔时间为五分钟，非繁忙时段则是每九分钟一趟。待乘客增加后，陆路交通管理局会再检讨列车间隔时间。

王姓乘客（76岁，退休）说，车厢内的显示屏现在有华文字，对看不懂英文的老人家是好事。“新地铁一切都好，只是列车走动时，车厢内声音很大。”

商家希望人潮能持续

汤东线也为沿线商家带来更多生意。在汤申路上段甘榜山鸡餐馆工作的邓宝仪（41岁）说，昨天中午的生意比上个星期六多了至少10％。“地铁通车第一天，多少带动人潮，有顾客特地带孩子搭汤东线来这里打包。不过，地铁是否真的能带动人潮，要看两个星期后的情况。”

位于春叶站前的著名鸭饭顺记负责人谢成谦（64岁）说：“今天人很多，砍了20多只鸭，我们下午2时30分东西就卖完，3时收档，比平时早约一小时。”

在同一排商店经营宏记肉骨茶的林亚烈（58岁）提到，昨天的生意增加了一半，还要从其他分店调来食材。“要是每个周末的人潮都像今天这样，估计一年就能赚回过去几年的亏损。单凭第一天的情况不准，要等至少两三个月后才比较准。”