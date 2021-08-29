副总理王瑞杰： 母语须终身学习 可开启成功途径

副总理兼经济政策统筹部长王瑞杰昨天为母语学习论坛主持开幕时说，只要保持学习语言的兴趣，即使离开学校，人们仍可以学习新的语言或提升语言程度。

学习母语是一种终身学习的过程，能开启通往成功的多种途径。教育部近年来针对能力不同的学生推出学习项目，也采用更吸引学生注意力的互动式教学，正是以终身学习为出发点。