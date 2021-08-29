副总理王瑞杰： 母语须终身学习 可开启成功途径 订户 来自 / 联合早报 文 / 苏文琪 摄影 / 蔡家增 发布 / 2021年8月29日 5:00 AM 教育部长陈振声（左二）、国立教育学院高级讲师古纳（右二）和2020年杰出学前母语教师奖得主玛雅（右一）等嘉宾，昨天就如何以母语与孩童进行丰富对话的题目展开讨论。对话会由教育部兼社会及家庭发展部政务部长孙雪玲（左一）主持。（蔡家增摄） 字体大小: 小 中 大 副总理兼经济政策统筹部长王瑞杰昨天为母语学习论坛主持开幕时说，只要保持学习语言的兴趣，即使离开学校，人们仍可以学习新的语言或提升语言程度。学习母语是一种终身学习的过程，能开启通往成功的多种途径。教育部近年来针对能力不同的学生推出学习项目，也采用更吸引学生注意力的互动式教学，正是以终身学习为出发点。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 王瑞杰 陈振声 教育部 母语学习论坛 男子称月给千元 要13岁女孩当女友 少女全家当街逮变态男 今早全岛下大雨 多处突发性淹水