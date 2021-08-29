时隔逾一年半再开放 2000公众分四时段重游总统府

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来自 / 联合早报

文 /
王凯义

摄影 /
邝启聪

发布 / 2021年8月29日 5:00 AM

▲曾在总统府任职22年的侯华风（中）与女儿、女婿和孙子孙女一同参观刚扩建的日本花园。（邝启聪摄）
▲曾在总统府任职22年的侯华风（中）与女儿、女婿和孙子孙女一同参观刚扩建的日本花园。（邝启聪摄）

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总统府上次让公众探访是在去年农历大年初二，之后因受冠病疫情的影响，仅透过虚拟导览的方式开放。此次的开放日原定于8月1日，但因我国重回高警戒解封第二阶段而推迟。

时隔逾一年半，总统府昨日（8月28日）再度对外开放，共有约2000名公众到访。为避免群聚，当局采取一系列安全管理措施，包括设置四个时间段让已领票的公众分组入场。

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