时隔逾一年半再开放 2000公众分四时段重游总统府

总统府上次让公众探访是在去年农历大年初二，之后因受冠病疫情的影响，仅透过虚拟导览的方式开放。此次的开放日原定于8月1日，但因我国重回高警戒解封第二阶段而推迟。

时隔逾一年半，总统府昨日（8月28日）再度对外开放，共有约2000名公众到访。为避免群聚，当局采取一系列安全管理措施，包括设置四个时间段让已领票的公众分组入场。