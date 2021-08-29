时隔逾一年半再开放 2000公众分四时段重游总统府 订户 来自 / 联合早报 文 / 王凯义 摄影 / 邝启聪 发布 / 2021年8月29日 5:00 AM ▲曾在总统府任职22年的侯华风（中）与女儿、女婿和孙子孙女一同参观刚扩建的日本花园。（邝启聪摄） 字体大小: 小 中 大 总统府上次让公众探访是在去年农历大年初二，之后因受冠病疫情的影响，仅透过虚拟导览的方式开放。此次的开放日原定于8月1日，但因我国重回高警戒解封第二阶段而推迟。时隔逾一年半，总统府昨日（8月28日）再度对外开放，共有约2000名公众到访。为避免群聚，当局采取一系列安全管理措施，包括设置四个时间段让已领票的公众分组入场。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 总统府 新加坡 国庆日 总统府开放日 Istana Open House 男子称月给千元 要13岁女孩当女友 少女全家当街逮变态男 今早全岛下大雨 多处突发性淹水