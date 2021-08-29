警方与银行合作识破多起诈骗 涉案金额超过16万元

今年上半年，裕廊警署与各大银行合作识破多起诈骗案，涉及金额超过16万2000元。其中，蔡厝港邻里警署和位于该区的华侨银行分行密切合作，携手阻止至少八起诈骗案的发生。

定期培训银行职员 了解最新诈骗手法

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虽然警方时常提醒民众小心提防，诈骗案依然层出不穷，仍有民众受骗上当。警方日前召开线上记者会说，当局和银行一直保持合作，定期为银行职员提供培训，让他们实时了解最新的诈骗手法。