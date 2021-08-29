警方与银行合作识破多起诈骗 涉案金额超过16万元 订户 来自 / 联合早报 文 / 姚可嘉 发布 / 2021年8月29日 5:00 AM 警方一直与银行保持密切合作，携手防范骗案。图为华侨银行分行经理庄伟妮（左起）、客户服务经理吴瑞莉，以及蔡厝港邻里警署警员哈希。（警方提供） 字体大小: 小 中 大 今年上半年，裕廊警署与各大银行合作识破多起诈骗案，涉及金额超过16万2000元。其中，蔡厝港邻里警署和位于该区的华侨银行分行密切合作，携手阻止至少八起诈骗案的发生。定期培训银行职员 了解最新诈骗手法虽然警方时常提醒民众小心提防，诈骗案依然层出不穷，仍有民众受骗上当。警方日前召开线上记者会说，当局和银行一直保持合作，定期为银行职员提供培训，让他们实时了解最新的诈骗手法。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 诈骗案 银行 男子称月给千元 要13岁女孩当女友 少女全家当街逮变态男 今早全岛下大雨 多处突发性淹水