不满发丝频飘入屋 居民恫言验DNA“缉凶”

不满有人频频抛下头发丝，还飘入住家单位内，有居民将头发收集起来，贴大字报称要化验DNA报警。

一名网民昨天（8月28日）在社交媒体上载照片，指在榜鹅临原坪（Edgefield Plains）第107D座组屋的电梯内发现大字报，并拍照放上网。

大字报上写道：“亲爱的邻居，请不要再从窗口扔下你的头发了。这大团的头发已多次飘入我们的单位内，我们已经收集这些头发了，若你还继续扔头发，我将化验DNA，并交给警方处理。”

贴文放上网后引热议，有些网友留言谴责乱丢发丝的行为，但也有人认为该居民小题大做。

一名陈姓网友就表示，她能理解这名居民的困扰，毕竟她的单位也常出现类似的情况，她猜测是楼上住户所为。

网友happyyykiddd_则认为，家中出现发丝的情况十分平常，建议这名居民用扫把清理，不必小题大做。

记者昨晚走访现场，观察到这座组屋的两座电梯都贴上大字报。不过受访的居民均表示，不清楚是哪一名居民贴上这些大字报。

居民庄奇勋（19岁，服役人员）透露，大字报约在一周前被贴在电梯内，但他不清楚是谁贴的，也不清楚是哪个居民频频抛下头发丝。

“乱丢垃圾的行为十分不负责任，我想这名受影响的居民应该是忍无可忍，才会决定贴大字报警告对方。”

完整报道，请翻阅2021年8月29日的《新明日报》。