误把餐馆当咖啡店经营 正正文志记老板：是我疏忽 订户 来自 / 新明日报 文 / 江欣如 摄影 / 潘丰源 发布 / 2021年8月29日 2:44 PM 正正文志记猪什汤大王因违反疫苗接种差异化安全管理措施，被罚款1000元以及禁止堂食10天。 字体大小: 小 中 大 因没确保顾客符合堂食资格，而被罚款以及勒令暂停营业，正正文志记猪什汤大王老板现身说法，指条例必须跟执照走，别误把餐馆当咖啡店。《新明日报》日前报道，因违反疫苗接种差异化安全管理措施，位于惹兰勿刹路207号的正正文志记猪什汤大王被罚款1000元，以及勒令关闭10天。事后，“正正文志记”老板陈仁耀（50岁）向记者解释事件原由。他说，多年来都是经营咖啡店，因此10多年前，他在惹兰勿刹开了正正文志记猪什汤后，也一直以咖啡店的模式经营。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 正正文志记 暂停营业 安全管理措施 男子称月给千元 要13岁女孩当女友 少女全家当街逮变态男 今早全岛下大雨 多处突发性淹水