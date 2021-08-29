误把餐馆当咖啡店经营 正正文志记老板：是我疏忽

因没确保顾客符合堂食资格，而被罚款以及勒令暂停营业，正正文志记猪什汤大王老板现身说法，指条例必须跟执照走，别误把餐馆当咖啡店。

《新明日报》日前报道，因违反疫苗接种差异化安全管理措施，位于惹兰勿刹路207号的正正文志记猪什汤大王被罚款1000元，以及勒令关闭10天。

事后，“正正文志记”老板陈仁耀（50岁）向记者解释事件原由。他说，多年来都是经营咖啡店，因此10多年前，他在惹兰勿刹开了正正文志记猪什汤后，也一直以咖啡店的模式经营。