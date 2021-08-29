招牌遭冒用无辜卷代购骗局 受害公司报警

网络销售公司招牌和网页被诈骗集团冒用，两周内逾40人陆续来讨钱，负责人打听之下，始知公司被人在网上用来“招募”人手，诱使这群人通过网购的方式赚取回佣。受害人转账后，本金和回佣都迟迟收不到，因此纷纷找上公司“追债”！

被不法之徒假冒的，是位于密驼路的网络销售公司“OOm”。为还公司一个清白，以及阻止更多人上当，公司负责人之一的邹裕源（37岁）已经报警处理，并希望警方早日将骗子绳之以法。

邹裕源受访时说，公司自8月7日起，就接二连三接到投诉电话，有时一天接到三四通。“这些人都是要讨钱的，少则数千元，最多的一个达3万元。我起初也觉得很纳闷，跟他们细谈之后，才发现他们原来都坠入骗局。”

根据邹裕源的描述，诈骗集团的干案手法大同小异，骗子会告诉受害人，他们的公司要聘请网络拣货员（Online Grabber），他们只须进行网络代购，每件物品可抽10%佣金。骗子会说，这么做的目的主要是协助公司冲业绩。

受害人起初会被要求网购价格较为便宜的商品，达到指定次数的买卖后，骗子就会退还本金和付上佣金，让受害人信以为真。接下来，骗子会怂恿受害人购买价格较高的物品，以赚取更高的回佣，受害人一头栽下去后，往往为了达到指定的买卖次数，钱越花越多，被“榨干”后户头被冻结了，才知自己上当。

邹裕源说，为了加强说服力，让受害人以为他们是正统公司，骗子会提供一个链接点给受害人，他们点进去后，就会看到他的公司以及公司的标志，但是这完全是假的。

“公司成立15年，首次遭遇到公司招牌被人冒用。”

完整报道，请翻阅2021年8月29日的《联合晚报》。