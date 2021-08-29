红山停车场顶楼烟火秀 有居民吓到报警

多层停车场顶楼昨晚突现“烟火秀”，有居民未接到通知，吓到报警，有居民还质疑是否违法燃放。

这起烟火秀于昨晚（8月28日）在红山一带的惹兰鲁马丁宜（Jalan Rumah Tinggi）第37A座多层停车场进行。

不愿透露姓名的一名读者通知《新明日报》，昨午12时许就看见停车场顶楼有五六名男女出现，似乎在设置活动用的装备，还搭了个绿色帐篷。

“他们逗留了约半小时便离开，只留下帐篷，我当时也没在意。”

岂料，晚上8时30分左右，她突然听见窗外传来“砰砰”巨响，接下来就看到眼前出现了一场近六分钟的“烟火秀”。“我看到停车场顶楼有人燃放烟花，马上拿起手机拍下。”

根据她提供的视频，可见缤纷绚丽的烟花从停车场顶楼，不停地往上发射，影片中也传来一把女声，以英语说道：“这好像马来西亚。”

记者今早走访事发处，居民蔡女士（60岁，房地产经纪）受访说，她住在该区26年，首次看见“烟火秀”，因为事前没收到通知，所以一开始还怕是炸弹，吓到打电话报警。不少附近居民皆表示，被突如其来的“烟火秀”吓一跳，不过不知道是否是合法进行燃放。

是国庆庆典活动

据记者探悉，“烟火秀”是由相关当局所筹办的国庆庆典活动，燃放前已申请准证。

居民吴女士（75岁）受访表示，当时看电视看到一半，突然被窗外的巨响吓一跳，以为有人放“大炮”，后来才发现是烟火。

“我猜测应该是政府批准的，要不然不可能这个大胆，但选在这个地点燃放，又让我十分疑惑。”

读者则透露，“烟火秀”结束后，一群人留下来清理现场，大约五分钟后才离开。

不过记者走访时，停车场遍地是大大小小的烟花残片。

完整报道，请翻阅2021年8月29日的《新明日报》。