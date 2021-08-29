送货员抄捷径逆驶 公寓居民申诉险被撞

马里士他公寓旁边有座工业大楼，一楼就是杂货外卖平台，不少送货员上门取货时为节省时间，竟抄捷径在单向车道逆向行驶，甚至把电单车开上人行道，导致公寓居民出门看路时须左右兼顾，有几次不慎还差点发生车祸。

住在罗弄安拔士（Lorong Ampas）公寓的许女士（44岁）日前致电《联合晚报》反映，指附近的送货员骑电单车或电动脚踏车时，有几次差点撞到那里的居民。

不愿透露名字的许女士受访时说，公寓毗邻有座工业大楼，一楼就是杂货外卖平台PandaMart的实体店。她指那里经常有送货员来取货，“但他们当中很多人会在路上逆向行驶，对驾车人士和行人都带来危险。”

记者日前到现场观察，杂货外卖平台店铺前是一条单向车道，如果从金吉路方向前来的送货员，顺着方向驶入该店铺的话，得绕道去马里士他路，需时5至10分钟；而如果从金吉路逆向驶入罗弄安拔士抵达该店铺的话，只需约15秒钟。

因此，许女士相信不少送货员为节省时间，才会选择抄捷径逆向行驶；有的送货员甚至开上人行道，以避开被指在路上逆向行驶。

她说：“有一次我从公寓开车出去时，电动脚踏车逆向冲过来，还好我及时停下；另一次我在人行道时，突然有电单车驶上来，我马上闪开。”

本月初，许女士把汽车停在该路段的停车位，过后查看行车记录器时，发现三小时内有15名送货员在路上逆向行驶。她表示：“我知道要绕远路可能有点不方便，我也没想为难他们，但他们这么做真的很危险。”

陆交局展开取缔

陆交局在全岛展开执法行动，并在罗弄安拔士发现有电动脚踏车或电单车逆向行驶。

陆交局今早（8月29日）在面簿贴文，提醒包括脚踏车骑士和电动脚踏车等的公路使用者要安全出行。

当局在其中一张上载的图片中说，他们会继续在全岛执法，尤其是一些“热区”。在罗弄安拔士的行动中，他们发现数名骑着电单车或电动脚踏车的骑士逆向行驶或行驶在人行道上，一些骑士也被指没有戴好防护工具。

当局因此提醒所有骑士应该遵守陆路交通规则，并注意路上安全。

完整报道，请翻阅2021年8月29日《联合晚报》。