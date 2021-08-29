国庆群众大会2021：5件你必须知道的事

冠病疫情冲击人们生计，更加剧社会断层和其他潜藏问题。李显龙总理今晚（8月29日）发表国庆群众大会演说指出，要确保新加坡人的生活素质不断提高，一代比一代好，政府和人民须携手共同应对各种社会挑战，特别是如何帮助低薪员工、如何应对外籍员工所带来的竞争，以及如何谨慎处理种族课题。

以下是李总理演说的五大重点：

1. 三策略提高低薪员工收入

政府虽已通过住房、医疗、教育和退休等补贴扶持本地低收入员工，但在疫情期间，这些主要从事清洁、送餐和保安业的前线人员仍得面对不小的压力，因为他们的工作比较容易不保，积蓄也不多。为进一步帮助低收入员工提高收入，李总理宣布采纳劳资政三方的建议，通过三大策略改善这些员工的薪资条件。

一、雇主必须确保属下全体本地员工的月薪，达到1400元的“薪金门槛”（Local Qualifying Salary ），才能聘请外籍员工。目前，企业聘用外籍员工前，须按比例聘用月入超过薪金门槛的本地员工。李总理并未说明薪金门槛的施行日期，但他指出门槛标准将时不时调整。

二、渐进式薪金模式（Progressive Wage Model）的覆盖范围将进一步扩大，零售业明年将成为第五个实施渐进式薪金模式的行业。餐饮业和垃圾管理业未来也会加入这个行列。

清洁、保安及园景业已强制实行渐进式薪金模式，电梯维修业则会在明年全面落实。李总理说，在渐进式薪金模式下，一名清洁工现可月领至少1200元。再过两年，这笔月薪将调高到至少1500元；到了2025年，则会提升到至少1900元。

三、政府将针对实施渐进式薪金模式的企业，推出新认证计划，目的是让消费者明确知道，哪些公司为本地员工提供“像样的薪水”。作为商品和服务的大型采购方，政府将发挥带头作用，未来只向获得“渐进式薪金标志”（Progressive Wage Mark）认证的企业进行采购。李总理并未说明认证计划的施行日期。

2. 立法助中等收入国人免受职场歧视

不只低薪员工，中等收入国人也因为外籍员工所带来的竞争，担心饭碗被抢走。李总理说，早在疫情暴发前，这些国人就已对持工作证件来新工作的外籍人士不满，而如今不明朗的经济前景使问题更加尖锐。

为缓解国人不安，李总理宣布政府将把现有的公平雇佣指导原则（Tripartite Alliance for Fair & Progressive Employment Practices，简称TAFEP）变成法律，更有力地对付歧视本地员工的雇主。

立法通过后，政府将新设一个与“雇佣纠纷索偿庭”（Employment Claims Tribunal）同质的审裁庭，专门处理涉及国籍、性别、年龄、种族、宗教和残疾的职场歧视案件。李总理说：“把劳资政公平与良好雇佣联盟的指导原则纳入法律是个重大的举措，它显示我们绝不容忍职场歧视行为。”

除了打造公平的职场环境，政府也会确保我国引进的就业准证和S准证的外籍员工，符合一定标准，以便人尽其才，悉用其力。政府下来将持续稳健地收紧就业准证和S准证的条件，但不会猛然调高门槛，以免对企业造成伤害。

就业准证是发给担任经理、执行员或专员职位的外籍员工。他们的月薪至少要有4500元，金融业则至少要有5000元。年级较大、经验较丰富的员工，薪金门槛也较高。S准证外籍员工的月薪则至少要有2500元，薪水须与工作经验相符。这些员工须有大学文凭或专业文凭以及相关工作经验。

3. “华人特权”在新加坡毫无根据

前些日子，种族事件在本地接二连三发生，不但引发诸多争议，也掀起有关我国是否存在结构性种族主义、“华人特权”的讨论，影响到族群之间的感情。李总理在华语演讲中强调，政府在制定法律和行政措施时，在各族之间不偏不倚，不偏袒任何一族，所谓“华人特权”（Chinese privilege），在新加坡毫无根据。

李总理说，对我国各种族一视同仁，是新加坡最基本的建国政策，而这个方针获得本地华社的支持，华族为顾全大局也做出妥协，譬如在半个世纪前接受英语作为共同语言，让少数种族生活得更安心。对于作为人口多数的华社当年所做的重大让步，李总理表示感谢。“我们使用英语，也意味着只会华语和方言的华族，是处在不利的位置。因此，所谓的‘华人特权’，在新加坡是毫无根据的。”

不过，李总理也指出，平静的日子过久了，一些华人可能渐渐地把种族和谐视为理所当然，结果失去一些敏感度，忽略少数种族的感受。他在英语演讲中说：“我知道，比起多数种族，当一名少数种族成员要来得更辛苦……多数种族必须对少数种族同胞所关切的问题更敏感，我们也要有勇气表态，和种族歧视划清界限。”

李总理呼吁各族新加坡人继续以大局为重，互相妥协，因为“唯有这样，我们才能长久维持社会的和谐与国家的团结”。

4. 处理种族事件刚柔并济

要根除种族歧视，就必须改变社会态度，但这费时费力。政府决定针对种族问题立新法，这不仅有利于政府集中权力处理种族课题，也有助于推动人们改变行为和态度。

李总理说，我国目前通过不同的法律来处理严重的种族相关违例行为。这些法律分散在不同的条文里，如刑事法典和煽动法令，而且大多针对犯罪行为和惩戒措施，甚少涉及规劝和改造。新的“维持种族和谐法令”（Maintenance of Racial Harmony Act）一旦通过，将把政府处理种族课题的权力加以整合，也会纳入一些柔性的措施，如勒令冒犯其他种族者停止冒犯行为，并要求他们进一步了解其他族群，从而修补关系。他说：“这样较柔性的做法能疗愈伤口，而不是留下怨恨。”

我国目前已有与“维持种族和谐法令”相近的“维持宗教和谐法令”。迄今，没有人在这项法令下受惩治。李总理说，法令的存在本身就已起到正面作用，帮助克制不包容的行为和促进宗教和谐。

李总理坦言，法律本身可能无法使人们学会彼此相处或彼此喜欢，但法律可在一定程度上反映一个社会的良知，由此推动着人们随着时间的推移，改善他们的行为和态度。他说：“维护种族和谐法令将鼓励不同种族群体之间自我节制、相互包容。法令也表明，对新加坡而言，种族和谐比什么都重要。”

5. 回教徒护士可戴头巾

李显龙总理8月29日在新传媒大楼发表国庆群众大会演说，详述政府下来如何帮助低薪员工、如何应对外籍员工所带来的竞争，以及如何谨慎处理种族课题。（海峡时报）

新加坡的种族政策须视国情需要而调整。随着戴头巾成为回教社群越来越重视的课题，政府经过长时间观察和考虑后，决定从今年11月1日起，允许在公共医疗领域服务的回教徒护士在工作时戴头巾。

李总理说，戴头巾已成为回教社群越来越重要的课题，显示世界各地，包括东南亚和新加坡对伊斯兰教的信仰趋势越来越显著。而对许多回教妇女来说，戴头巾已成为她们信仰的重要部分，也是一种可以更深切表达身份认同的方式。

李总理指出，政府虽理解有越来越多回教妇女想戴头巾的意愿，但也必须慎重处理非回教徒的反应，以及头巾课题如何影响社群之间的关系，“因为戴头巾不仅是回教徒课题，而是国家课题。”。

根据政府过去这些年的观察，非回教徒对回教妇女戴头巾越来越习以为常，而戴头巾的回教妇女在多数场合与非回教徒社交时也相当自在，尤其是在医院里，一些戴头巾的非制服人员，与病患和同事都处得不错。此外，年轻人也更能接受种族和宗教之间的差异。

李总理说：“我希望每个人都能积极看待允许戴头巾的宣布。我们正谨慎作出调整，以确保继续维持种族和宗教和谐。”