公平雇佣指导原则将纳入法律 遏制职场歧视行为 订户 来自 / 联合早报 文 / 陈劲禾 发布 / 2021年8月30日 5:00 AM 李显龙总理强调，职场纠纷还是应该尽可能以非正式途径和睦地解决，诉诸法律应该是最后才采取的对策 。（劳资政公平与良好雇佣联盟提供） 字体大小: 小 中 大 中等收入新加坡人对外来人员，尤其是工作证件持有者带来的竞争感到不安的情况日益增加，政府将把现有公平雇佣指导原则纳入法律，立法遏制涉及国籍的职场歧视行为。李显龙总理昨天在国庆群众大会上用英语演讲时宣布以上消息。他说，这将赋予劳资政公平与良好雇佣联盟（Tripartite Alliance for Fair & Progressive Employment Practices，简称TAFEP）更大的权力处理职场歧视问题。除了国籍之外，涉及性别、年龄、种族、宗教和的职场歧视行为也都不容许。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 国庆群众大会2021 外籍员工 男子称月给千元 要13岁女孩当女友 少女全家当街逮变态男 今早全岛下大雨 多处突发性淹水