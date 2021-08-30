公平雇佣指导原则将纳入法律 遏制职场歧视行为

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来自 / 联合早报

文 /
陈劲禾

发布 / 2021年8月30日 5:00 AM

李显龙总理强调，职场纠纷还是应该尽可能以非正式途径和睦地解决，诉诸法律应该是最后才采取的对策 。（劳资政公平与良好雇佣联盟提供）
李显龙总理强调，职场纠纷还是应该尽可能以非正式途径和睦地解决，诉诸法律应该是最后才采取的对策 。（劳资政公平与良好雇佣联盟提供）

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中等收入新加坡人对外来人员，尤其是工作证件持有者带来的竞争感到不安的情况日益增加，政府将把现有公平雇佣指导原则纳入法律，立法遏制涉及国籍的职场歧视行为。

李显龙总理昨天在国庆群众大会上用英语演讲时宣布以上消息。他说，这将赋予劳资政公平与良好雇佣联盟（Tripartite Alliance for Fair & Progressive Employment Practices，简称TAFEP）更大的权力处理职场歧视问题。除了国籍之外，涉及性别、年龄、种族、宗教和的职场歧视行为也都不容许。

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