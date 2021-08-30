17岁时来新 于梦雨：本地成长经历美好

17岁获本地教练相中从中国辽宁来到新加坡，我国乒乓女将于梦雨在本地成长，不仅适应了这里的气候、饮食及文化，也是名副其实的本地美食爱好者，尤其爱吃榴梿。

刚过32岁生日的于梦雨说，初到本地时年纪还小，很快就适应了新环境。本地成长经历对她来说是相当美好的。

她自认生活非常简单，平日全心投入训练和比赛，闲暇时间不多。尽管如此，她表示融入本地生活并未碰到什么挑战或阻力。

于梦雨坦言，平时忙碌于训练和比赛，没有太多时间系统地学习英文，“但其他方面我就是一个新加坡人。接下来，我会花一些时间去学习英文。“

在这里生活久了，她对本地美食可说是如数家珍。“我喜欢的美食有黑胡椒螃蟹、米粉螃蟹，还有咖椰面包和鸡蛋早餐，我也非常爱吃榴梿。”

本届东京奥运会，于梦雨负伤出战，闯入乒乓女单四强。虽无缘奖牌，她沉着奋战的毅力赢得了新加坡人的尊敬。李显龙总理昨晚发表国庆群众大会演说时，特别表扬她代表了新加坡不屈不挠、奋勇向前、永不言弃的精神。

于梦雨说：“我在整个奥运周期都面对伤病困扰，是内心的坚韧、坚持和不放弃的精神，让我一次次跌倒后咬牙爬起来。能取得这个成绩，自己还是很高兴的。能赢得新加坡人的肯定对我是最大的鼓舞，对未来也是一种动力。”