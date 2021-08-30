疫情下国人牺牲不少 展现坚韧不拔精神

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来自 / 联合早报

发布 / 2021年8月30日 5:00 AM

李显龙总理昨晚即将结束国庆群众大会演说时，投影了本地绘本作家阿果一幅展现晨光中滨海湾天际线的画作，鼓励新加坡人团结一致，克服冠病疫情的挑战。（阿果提供）
李显龙总理昨晚即将结束国庆群众大会演说时，投影了本地绘本作家阿果一幅展现晨光中滨海湾天际线的画作，鼓励新加坡人团结一致，克服冠病疫情的挑战。（阿果提供）

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这么多年来，在政府、文化教育工作者，以及各界人士的努力之下，我们塑造了一个独特的社会面貌。这是跟其他地方的华人社会有所区别的。在新加坡社会，我们接纳了不少来自外地的华人和华裔。他们需要时间入乡随俗，我们也应该帮助他们融入新加坡社会。他们当中，有成功的企业家和专业人士，也有杰出的艺术家和运动员，他们成为了我们这个大家庭的一分子，为社会、为国家争光。

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