疫情下国人牺牲不少 展现坚韧不拔精神 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年8月30日 5:00 AM 李显龙总理昨晚即将结束国庆群众大会演说时，投影了本地绘本作家阿果一幅展现晨光中滨海湾天际线的画作，鼓励新加坡人团结一致，克服冠病疫情的挑战。（阿果提供） 字体大小: 小 中 大 这么多年来，在政府、文化教育工作者，以及各界人士的努力之下，我们塑造了一个独特的社会面貌。这是跟其他地方的华人社会有所区别的。在新加坡社会，我们接纳了不少来自外地的华人和华裔。他们需要时间入乡随俗，我们也应该帮助他们融入新加坡社会。他们当中，有成功的企业家和专业人士，也有杰出的艺术家和运动员，他们成为了我们这个大家庭的一分子，为社会、为国家争光。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 国庆群众大会2021 新加坡精神 男子称月给千元 要13岁女孩当女友 少女全家当街逮变态男 今早全岛下大雨 多处突发性淹水