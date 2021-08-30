做三件事为未来“换挡” 创造新增长与荣景

随着冠病疫情受到控制，我们现在必须重新着重未来。

新加坡已度过自独立以来最严重的经济危机，我们借助所有可运用资源来支持工人和企业，并且变得更壮大。

现在，我们必须换档，这不再是为了维持我们生计而动用储备金，而是为未来创造新的增长、工作和繁荣。