做三件事为未来“换挡” 创造新增长与荣景 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年8月30日 5:00 AM 我们并没有因为冠病疫情停止扩展，反而加速执行原本的发展计划及招聘，新加坡总部员工也从15人增加至45人，新员工主要从事客户服务、研究与开发及网上销售。另外，公司在疫情期间继续拓展海外市场，新增市场包括以色列、荷兰、泰国和越南，目前共拓展至17个国家，中国是我们的最大市场。疫情也让我们重新思考产品制造过程，除了以马来西亚作为生产中心之外，我们也计划把部分高价值产品生产线转移至新加坡，希望明年就可实现这个目标。——本地奶瓶品牌Hegen创始人兼首席执行官曾毓文 字体大小: 小 中 大 随着冠病疫情受到控制，我们现在必须重新着重未来。新加坡已度过自独立以来最严重的经济危机，我们借助所有可运用资源来支持工人和企业，并且变得更壮大。现在，我们必须换档，这不再是为了维持我们生计而动用储备金，而是为未来创造新的增长、工作和繁荣。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 国庆群众大会2021 经济增长 男子称月给千元 要13岁女孩当女友 少女全家当街逮变态男 今早全岛下大雨 多处突发性淹水