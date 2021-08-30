成功拓展新经济领域 本土企业扬名海内外

不少本土企业已成功拓展新经济领域，并且扬名海内外，2012年创立的电子商务公司Carousell便是其中一个例子。

Carousell专为用户设立线上买卖平台，涉及商品五花八门，包括电子、奢侈品、家居服务和汽车等，目前已拓展至八个海外市场，包括印度尼西亚、香港和台湾等。该公司现有逾700名员工，目前市值逾9亿美元（12亿新元），距离成为东南亚独角兽（市值超过10亿美元的起步公司）只差一步之遥。