成功拓展新经济领域 本土企业扬名海内外 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年8月30日 5:00 AM 2012年创立的Carousell现有超过700名员工，目前市值逾9亿美元。（Carousell提供） 字体大小: 小 中 大 不少本土企业已成功拓展新经济领域，并且扬名海内外，2012年创立的电子商务公司Carousell便是其中一个例子。Carousell专为用户设立线上买卖平台，涉及商品五花八门，包括电子、奢侈品、家居服务和汽车等，目前已拓展至八个海外市场，包括印度尼西亚、香港和台湾等。该公司现有逾700名员工，目前市值逾9亿美元（12亿新元），距离成为东南亚独角兽（市值超过10亿美元的起步公司）只差一步之遥。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 Carousell 电子商务公司 男子称月给千元 要13岁女孩当女友 少女全家当街逮变态男 今早全岛下大雨 多处突发性淹水