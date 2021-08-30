学者：着重于种族等敏感课题 总理演说显示政府决心解决问题 订户 来自 / 联合早报 文 / 魏瑜嶙 黄贝盈 苏文琪 傅丽云 宋慧纯 摄影 / 陈斌勤 发布 / 2021年8月30日 5:00 AM 受访学者认为，今年的演说充满乐观情绪，新加坡很快就能看见曙光，包括本地员工可获得更多保障。（陈斌勤摄） 字体大小: 小 中 大 国大政治系副教授比尔维尔星说：“总理昨天提到的课题一般属于国会辩论的议题，国会和国庆群众大会的对象不同，象征意义也不一样，群众大会更具号召人民的作用。”在应对冠病疫情的同时，政府也必须处理接踵而来的社会问题，如种族断层线和新加坡人担心饭碗被抢走。借着国庆群众大会的平台回应人民的担忧，能让大家知道政府决心解决这些问题。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 国庆群众大会2021 职场歧视 男子称月给千元 要13岁女孩当女友 少女全家当街逮变态男 今早全岛下大雨 多处突发性淹水