学者：着重于种族等敏感课题 总理演说显示政府决心解决问题

国大政治系副教授比尔维尔星说：“总理昨天提到的课题一般属于国会辩论的议题，国会和国庆群众大会的对象不同，象征意义也不一样，群众大会更具号召人民的作用。”

在应对冠病疫情的同时，政府也必须处理接踵而来的社会问题，如种族断层线和新加坡人担心饭碗被抢走。借着国庆群众大会的平台回应人民的担忧，能让大家知道政府决心解决这些问题。