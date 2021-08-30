送货员抄捷径逆向行驶 公寓居民进出险象环生 订户 来自 / 联合早报 文 / 陈昱嘉 摄影 / 蔡家增 发布 / 2021年8月30日 5:00 AM 店铺前是一条单向车道，一些送货员图方便选择逆向行驶，以便更快抵达店铺取货。（蔡家增摄） 字体大小: 小 中 大 马里士他一座公寓旁的工业大楼内设有杂货外卖平台实体店，不少送货员上门取货时抄捷径，在单向车道逆向行驶，甚至把电单车开上人行道，导致公寓居民开车出门多次差点发生车祸。记者在现场观察一小时发现，至少有八名送货员逆向行驶，送货员承认同行有时为图方便会抄捷径。陆路交通管理局昨早在面簿发贴文，提醒公路使用者要安全出行，也表示会继续加强在全国执法，尤其是一些“热区”如罗弄安拔士（Lorong Ampas）等。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 逆向行驶 马里士他路 送货员 男子称月给千元 要13岁女孩当女友 少女全家当街逮变态男 今早全岛下大雨 多处突发性淹水