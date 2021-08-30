送货员抄捷径逆向行驶 公寓居民进出险象环生

马里士他一座公寓旁的工业大楼内设有杂货外卖平台实体店，不少送货员上门取货时抄捷径，在单向车道逆向行驶，甚至把电单车开上人行道，导致公寓居民开车出门多次差点发生车祸。

记者在现场观察一小时发现，至少有八名送货员逆向行驶，送货员承认同行有时为图方便会抄捷径。

陆路交通管理局昨早在面簿发贴文，提醒公路使用者要安全出行，也表示会继续加强在全国执法，尤其是一些“热区”如罗弄安拔士（Lorong Ampas）等。