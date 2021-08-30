善济蔡厝港分社疫情下开幕 订户 来自 / 联合早报 文 / 陈爱薇 摄影 / 邝启聪 发布 / 2021年8月30日 5:00 AM 贸工部长颜金勇（右二）为善济医社蔡厝港分社主持开幕式，陪同的有善济医社义务执行主席卓顺发（右一）、梁苑集团创办人梁佳吉（左二）和梁苑集团执行董事刘爱萍。（邝启聪摄） 字体大小: 小 中 大 善济医社义务执行主席卓顺发受访时说，疫情来袭导致许多慈善团体的运作面对重重困难。所幸梁苑集团创办人、主席兼总裁梁佳吉为善济雪中送炭，他的资助在很大程度上解决了善济医社的运营困难。善济医社在疫情期间排除万难，于蔡厝港开设第13家分社，并获梁苑集团创办人梁佳吉慷慨捐助50万元建设装修费及承诺每年30万元运营费。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 颜金勇 梁苑集团 善济医社 卓顺发 梁佳吉 男子称月给千元 要13岁女孩当女友 少女全家当街逮变态男 今早全岛下大雨 多处突发性淹水