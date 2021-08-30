善济蔡厝港分社疫情下开幕

善济医社义务执行主席卓顺发受访时说，疫情来袭导致许多慈善团体的运作面对重重困难。所幸梁苑集团创办人、主席兼总裁梁佳吉为善济雪中送炭，他的资助在很大程度上解决了善济医社的运营困难。

善济医社在疫情期间排除万难，于蔡厝港开设第13家分社，并获梁苑集团创办人梁佳吉慷慨捐助50万元建设装修费及承诺每年30万元运营费。