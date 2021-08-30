善济蔡厝港分社疫情下开幕

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来自 / 联合早报

文 /
陈爱薇

摄影 /
邝启聪

发布 / 2021年8月30日 5:00 AM

贸工部长颜金勇（右二）为善济医社蔡厝港分社主持开幕式，陪同的有善济医社义务执行主席卓顺发（右一）、梁苑集团创办人梁佳吉（左二）和梁苑集团执行董事刘爱萍。（邝启聪摄）
贸工部长颜金勇（右二）为善济医社蔡厝港分社主持开幕式，陪同的有善济医社义务执行主席卓顺发（右一）、梁苑集团创办人梁佳吉（左二）和梁苑集团执行董事刘爱萍。（邝启聪摄）

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善济医社义务执行主席卓顺发受访时说，疫情来袭导致许多慈善团体的运作面对重重困难。所幸梁苑集团创办人、主席兼总裁梁佳吉为善济雪中送炭，他的资助在很大程度上解决了善济医社的运营困难。

善济医社在疫情期间排除万难，于蔡厝港开设第13家分社，并获梁苑集团创办人梁佳吉慷慨捐助50万元建设装修费及承诺每年30万元运营费。

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