国大研发生物合成代谢物 可助执法人员侦测毒品滥用概况

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来自 / 联合早报

文 /
王康威

摄影 /
李健玮

发布 / 2021年8月30日 5:00 AM

新加坡国立大学理学院药剂系通过生物合成技术，准确分析人体在分解合成大麻素后产生的代谢物。团队成员包括卫生科学局违禁药品化验室主任梅慧燕（左起）、国大理学院药剂系教授曾俊雄和国大理学院药剂系研究员王子腾。（李健玮摄）
新加坡国立大学理学院药剂系通过生物合成技术，准确分析人体在分解合成大麻素后产生的代谢物。团队成员包括卫生科学局违禁药品化验室主任梅慧燕（左起）、国大理学院药剂系教授曾俊雄和国大理学院药剂系研究员王子腾。（李健玮摄）

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新化合致幻药是本地最常被滥用的毒品之一，但侦测这种新型毒品的难度也很高。新加坡国立大学理学院药剂系通过生物合成代谢物，能更准确分析人体在分解合成大麻素后产生的代谢物，侦测出滥用的概况，协助执法人员加强取缔。

根据中央肃毒局2020年全年数据，新化合致幻药（new psychoactive substances）在本地最常被滥用的毒品中排第三，去年共有285人落网。不过，检测这类毒品仍具有一定的难度，国大理学院药剂系教授曾俊雄解释，这同新化合致幻药的化学结构有关。

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