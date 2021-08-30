国大研发生物合成代谢物 可助执法人员侦测毒品滥用概况 订户 来自 / 联合早报 文 / 王康威 摄影 / 李健玮 发布 / 2021年8月30日 5:00 AM 新加坡国立大学理学院药剂系通过生物合成技术，准确分析人体在分解合成大麻素后产生的代谢物。团队成员包括卫生科学局违禁药品化验室主任梅慧燕（左起）、国大理学院药剂系教授曾俊雄和国大理学院药剂系研究员王子腾。（李健玮摄） 字体大小: 小 中 大 新化合致幻药是本地最常被滥用的毒品之一，但侦测这种新型毒品的难度也很高。新加坡国立大学理学院药剂系通过生物合成代谢物，能更准确分析人体在分解合成大麻素后产生的代谢物，侦测出滥用的概况，协助执法人员加强取缔。根据中央肃毒局2020年全年数据，新化合致幻药（new psychoactive substances）在本地最常被滥用的毒品中排第三，去年共有285人落网。不过，检测这类毒品仍具有一定的难度，国大理学院药剂系教授曾俊雄解释，这同新化合致幻药的化学结构有关。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 新加坡 新加坡国立大学 新化合致幻药 中央肃毒局 滥用 合成大麻 男子称月给千元 要13岁女孩当女友 少女全家当街逮变态男 今早全岛下大雨 多处突发性淹水