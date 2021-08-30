国大研发生物合成代谢物 可助执法人员侦测毒品滥用概况

新化合致幻药是本地最常被滥用的毒品之一，但侦测这种新型毒品的难度也很高。新加坡国立大学理学院药剂系通过生物合成代谢物，能更准确分析人体在分解合成大麻素后产生的代谢物，侦测出滥用的概况，协助执法人员加强取缔。

根据中央肃毒局2020年全年数据，新化合致幻药（new psychoactive substances）在本地最常被滥用的毒品中排第三，去年共有285人落网。不过，检测这类毒品仍具有一定的难度，国大理学院药剂系教授曾俊雄解释，这同新化合致幻药的化学结构有关。