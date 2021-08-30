离开舒适圈 甘为开荒牛

谈到加入这个起步公司的感受时，杨添明说，没有什么比参与一个公司的创办过程，更能够满足他想尝试不同工作的愿望。

工作了10年之后，杨添明（37岁）认为是时候让自己充电一番了。他于是辞去原本在政府机构的工作，到南洋理工大学修读信息研究硕士学位课程。

虽然冠病疫情给很多人的求职造成阻碍，杨添明获得硕士学位之后还是希望离开舒适区，尝试一些不同的工作。他说：“我是一个总喜欢接受挑战和冒险的人。”

在机缘巧合之下，杨添明通过朋友的介绍认识了起步公司“数宝支付”（Digital Treasures Center）创办人刘佳。“数宝支付”为商家提供支付、汇款和结算的一条龙服务，省却实体商店员工操作一系列付款工具的麻烦。

杨添明和刘佳在理念上有共鸣，于是接受对方的邀请，成为“数宝支付”的第一名员工。

谈到加入这个起步公司的感受时，杨添明说：“没有什么比参与一个公司的创办过程，更能够满足我想尝试不同工作的愿望。”

杨添明过去并没有在金融科技和支付行业工作的经验，但他认为，自己怀抱着成长心态，以及非常强的适应力，协助他成功转换人生跑道。

另外，他曾在医疗、社区、金融领域的政府相关机构任职，主要负责一些领域的数码转型工作，过去培养的工作技能，也可以迁移到新的工作岗位上。

在冠病疫情期间，杨添明也完成了项目管理、跨境支付和反洗黑钱等相关课程的培训，获得多项资格认证。目前，他身为首席策略官，负责制定公司发展战略和对未来的规划。

他说：“我向老板、同事和业内的专家学习了很多，也很高兴看到我们公司从‘一人企业’成长为雇用10名雇员的企业。”