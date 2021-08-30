停车场“半露天” 居民诉：雨天无遮

后港停车场“半露天”，遭居民诟病，付了“有盖”的费用，雨天却没遮盖，地板湿滑，出入不便。

这个“半露天”停车场位于实龙岗路上段第365A座停车场，居民林先生（33岁，行销）说，他每个月支付110元的停车费，但却少了遮盖。

《新明日报》记者昨晚走访时发现，停车场设置在一楼，但遮盖的部分只限于停车位，雨势一大，行人必然会淋湿。

林先生表示，这一区以年轻家庭居多，多数都有婴儿推车，一旦碰到大雨，柱子也无法提供足够的遮盖。

育有六个月大和两岁女儿的林先生说，只要碰到雨天，他们一家会选择尽量不出门，否则会淋湿。“有时候为了避雨，我们尽可能挤在柱子下，如果碰到违例停车的电单车骑士，连唯一的遮盖道路都没有了。”

居民刘先生（32岁，建筑工程）则说，这是新组屋区，刚建成5年。

“这种停车场的结构，一旦下雨，就只能尽量寻找柱子遮雨，但婴儿推车难免会被浸湿。”

另外，林先生也指出，每当碰到倾盆大雨，地板湿滑，小孩子若是跑过，或会因此滑倒。“如果支付的是80元的露天停车场费用，我还能接收，但这不合理。”

建屋局：多方合作 进行整改

建屋局回复林先生的反馈时表示，由于停车场潜在的渗水问题，造成了一些损坏，例如木门框腐烂等。

建屋局指出，需要更多时间纠正，才能开始维修受影响的部分。“这是为了防止类似的损坏再次发生。”

建屋局恳求林先生放心，他们正积极与有关方面合作，进行必要的整改工作。他们也感谢林先生对此事的理解和耐心。

完整报道，请翻阅2021年8月30日的《新明日报》。