英国返新 违反居家通知 女留学生坐牢12周

去年3月从英国返新后不顾居家通知没有马上回家，下飞机后还留在机场吃饭，接着到诊所求医时故意隐瞒旅游史，一周后确诊冠病的女留学生今早被判入狱12周。

《联合晚报》日前报道，被告陈玲莹（译音，24岁）面对一项触犯传染病法令的罪名，指她在去年3月23日下午从英国返国后违反居家通知。

庭上揭露，陈玲莹就读于伦敦中部的一所戏剧学院，案发前得知我国政府呼吁在英国的留学生回国，因此买了3月23日下午约2时30分抵新的机票。

她下飞机后没有按照居家通知的指示立刻回家，而是在父母陪伴下在机场食阁用餐，在回家途中还到住家附近诊所拿药。

主控官指出，被告在诊所故意对医生隐瞒旅游史，医生因此没有安排她去接受检测，导致她确诊的时间被拖延了整整八天，对其他民众造成了不少的风险。

控方认为，这是我国目前为止最严重的案例之一，被告应该被判处最高刑罚六个月。

代表律师反驳，认为控方的描述太过夸张，指没有任何证据显示被告传染了其他人，甚至两名曾与她近距离接触的医生及诊所职员都没染病。

律师指出，被告回到新加坡后，一直有意与其他民众保持距离，而且政府当时没有规定一定要戴上口罩，但是被告却从英国开始直到回到家都一直戴上，除了见医生及吃饭时曾短暂脱下，对其他人造成不大的染病风险。

而且，律师认为，被告回到家以后就听从指示没再外出，不像很多其他故意违反居家通知的被告，而那些被告大多数都只被判罚款，被告唯一不同的地方在于她不幸染上冠病。

完整报道，请翻阅2021年8月30日的《联合晚报》。